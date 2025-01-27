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Культура и шоу-бизнес

Сати Казанова поделилась нежными фото с дочкой

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 07:00 Фото: Instagram/satikazanova
На днях 42-летняя выпускница "Фабрики звезд" на своей странице в Instagram поделилась фото с дочкой, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что малышке исполнилось три месяца. В конце октября у Сати и ее мужа, итальянского фотографа и блогера Стефано Тиоццо родился первенец. Это долгожданная дочь, имя которой счастливые родители пока не сообщают.

"Ровно три месяца с тех пор, как я стала мамой удивительной девочки, которая открывает мне новые грани себя, мира, жизни и любви", – написала Сати под фото.
Фото: Instagram/satikazanova

Со слов певицы, малышку с пеленок приобщают к музыке. Папа играет ей классические произведения на пианино, а мама поет индийские мотивы.

А в многодетной семье Джигана и Оксаны Самойловой начались перемены с недвижимостью.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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