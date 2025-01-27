Сати Казанова поделилась нежными фото с дочкой

На днях 42-летняя выпускница "Фабрики звезд" на своей странице в Instagram поделилась фото с дочкой, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что малышке исполнилось три месяца. В конце октября у Сати и ее мужа, итальянского фотографа и блогера Стефано Тиоццо родился первенец. Это долгожданная дочь, имя которой счастливые родители пока не сообщают.

"Ровно три месяца с тех пор, как я стала мамой удивительной девочки, которая открывает мне новые грани себя, мира, жизни и любви", – написала Сати под фото.

Фото: Instagram/satikazanova

Со слов певицы, малышку с пеленок приобщают к музыке. Папа играет ей классические произведения на пианино, а мама поет индийские мотивы.

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