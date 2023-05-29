Ваше право: в Казахстане прошла уникальная акция "Народный юрист"

В минувшую пятницу, 26 мая по всему Казахстану прошла ставшая уже традиционной общенациональная акция "Народный юрист". За безвозмездной помощью и юридическими консультациями к 942 экспертам пришли порядка 10 тысяч казахстанцев, пишет Zakon.kz.

"Народный юрист" – уникальный проект, аналогов которому в мире не найти. Ежегодное мероприятие, которое организуют издание Zakon.kz., информационная система "Параграф", Антикоррупционная служба (Агентство РК по противодействию коррупции) при содействии других органов государственной власти, а также ученых-правоведов, практикующих юристов, нотариусов, адвокатов, судебных исполнителей.

"Народный юрист" – это бесплатные юридические консультации, при этом прием граждан ведут лучшие специалисты в разных областях права: жилищного, наследственного, семейного, земельного, банковского и так далее. Люди ведь зачастую не знают, как в соответствии с законом вести себя в случае конфликтов – материального и нематериального характера. И кстати, одна из задач "Народного юриста" – как раз повысить правовую культуру граждан.





Фото: Zakon.kz

Кроме того, в мероприятии участвуют и представители всех государственных органов: прокуратуры, судов, полиции, акиматов, территориальных управлений центральных министерств и ведомств. Причем на самом высоком уровне: руководителей или их замов.

То есть помимо юридических консультаций граждане имели возможность фактически попасть на прием к тем, кто принимает решение по актуальным для них – и зачастую не решаемым годами – вопросам. И этим шансом, который гражданам предоставил "Народный юрист", многие воспользовались.





Фото: Zakon.kz

Только в крупнейшем городе республике – Алматы, где мероприятие проходило в здании Каспийского университета и высшей школы права "Адилет", за консультациями обратились свыше трех тысяч граждан, которых ждали за столиками 180 юристов и представителей госорганов. А в целом по стране юридическую помощь получили 10 тысяч человек, число же специалистов приблизилось к тысяче.





Фото: Zakon.kz

Но дело, конечно, не только в цифрах. Если бы не "Народный юрист", как еще одинокая пенсионерка, проживающая в многоквартирном доме, могла бы получить поддержку акимата в затянувшемся конфликте с владельцами кафе, расположенном на первом этаже? Например. И таких примеров не подсчитать.





Фото: Zakon.kz

Гуманитарный эффект акции не подлежит арифметической оценке. Помощь каждому конкретному человеку бесценна, тем более, что вообще юридические услуги стоят недешево и не каждому по карману. Особенно уязвимым слоям населения: малоимущим, нетрудоспособным, многодетным семьям, одиноким матерям, людям с ограниченными возможностями, студентам и многим другим. Поэтому, собственно, много лет назад и появился "Народный юрист".

Фото: Zakon.kz

И с каждым годом география проведения мероприятия расширяется. А помимо крупных городов, к ней присоединяются и другие населенные пункты – райцентры, аулы и села во всех областях страны. За годы проведения акции "Народный юрист" число обратившихся достигло 160 тысяч, а экспертов и представителей госорганов, принявших участие в мероприятии, составило более семи тысяч.





Ранее Zakon.kz писал, что проект "Народный юрист" осуществляется с 2016 года. Идею поддержала вся юридическая общественность страны. Акция быстро стала настолько многочисленной и востребованной, что ее решили проводить каждый год.