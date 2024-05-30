Акция "Народный юрист" прошла в Астане

В Астане во Дворце школьников сегодня, 30 мая, состоялась ежегодная акция "Народный юрист". Граждане получили бесплатные юридические консультации по самым разным вопросам, передает Zakon.kz.

В рамках акции жители и гости столицы могли проконсультироваться по самым разным вопросам у адвокатов, нотариусов, прокуроров, следователей, судебных исполнителей, сотрудников Антикора, юстиции, налоговых органов.







Фото: Zakon.kz

Здесь же можно было задать свои вопросы представителям всех управлений столичного акимата.



"Акция стартовала в 17:00 и, если заявители будут подходить, то их будут принимать. Люди идут. Сегодня в акции принимают участие представители 11 госорганов – городских и центральных. Участвуют также юридические консультанты Астаны, адвокаты Коллегии адвокатов города Астаны и частные нотариусы Астаны – всего 76 человек. Можно задать любой вопрос, разный спектр касательно законодательства. Нарушение личных прав, жилищных прав и так далее", – рассказал главный специалист отдела праворазъяснительной работы и оказания юридических услуг населению Департамента юстиции города Астаны Дильмухамет Тажибай.





Фото: Zakon.kz

Наибольшим спросом пользовались консультанты по семейному и трудовому праву.



Следующим по популярности стал столик сотрудников Комитета госдоходов. В основном к ним подходили люди с просьбой разъяснить правила всеобщего декларирования, банкротства физлиц.

"Очень многие граждане интересуются этим вопросом. Мы им показываем форму сдачи. Они приходят, мы показываем, как и куда зайти, какую информацию указывать. Они воочию убеждаются, что за пять минут все это могут сдать, и уходят довольные ответом. Но там, действительно, все можно быстро сдать – так как у большинства населения нет активов за рубежом, а декларация предназначена для отражения активов за рубежом", – сообщила руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра Департамента госдоходов по городу Астане Кымбат Исенова.

Среди консультирующих был и Игорь Вранчев – заместитель председателя Республиканской коллегии адвокатов, получивший большую известность по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. К нему обращались астанчане с вопросами по уголовным делам и судопроизводству.

Фото: Zakon.kz



"Сюда может прийти любой человек с любым вопросом. Например, на консультацию пришла девушка и поинтересовалась, как ей заключить брачный контракт с будущим супругом, и может ли она в нем прописать, что он не должен брать кредиты, не должен играть в азартные игры и так далее. Мы ей объяснили, что в брачном контракте можно прописать только имущественные правоотношения. Еще одна женщина пожаловалась на то, что ее всячески пытаются выжить из дома и спросила, что ей делать. То есть проблемы самые разные – и по земельным, и по алиментным, брачно-семейным делам и так далее", – пояснил председатель Палаты юридических консультантов города Астаны Ануарбек Искаков.

В целом, по его словам, эта акция позволяет если не помочь в целом человеку здесь и сейчас, то хотя бы задать направление.

"Мы получили консультацию, нам сказали принести документы – отчет, документ и дальше нам помогут, сказали. А началось все с того, что мой отец выступил созаемщиком еще в Альянс банке. Параллельно у него был свой кредит – и мы думали, что погашаем свой кредит, а оказывается закрывали кредит того человека, за кого он выступил созаемщиком, так как он перестал платить по кредиту. Мы думали, что погасили свой кредит, но выяснилось, что мы числимся должником... Счета отца арестовали и все прочее. Мы пришли сюда, нам дали консультацию и теперь будем разбираться дальше. Говорят, можно легко разрешить конфликт, так как у нас есть все подтверждающие оплату документы. А мы не могли найти выхода пять лет", – поделился своей историей астанчанин Айдар Бейсембай.

Напомним, что акция "Народный юрист" проводится ежегодно с 2016 года. За это время в ней приняли участие более 8 тыс. лучших экспертов и руководителей государственных органов, а консультации получили более 165 тыс. человек, которые обратились за правовой помощью.

Акция прошла 30 мая 2024 года более чем в 195 населенных пунктах страны, в том числе и в Алматы. Какие проблемы больше всего волнуют жителей южной столицы, можно прочитать здесь.