В Алматы арестовали таксиста, забравшего у иностранцев 800 долларов

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы завершился процесс в отношении таксиста по факту приставания в общественных местах (ст. 449 КоАП РК), сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, постановлением суда таксист "признан виновным в совершении административного правонарушения и в целях предупреждения повторных нарушений судом ему назначен административный арест сроком на пять суток".

Постановление суда не вступило в законную силу.

Судом установлено, что мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности по ч. 2 ст. 440 КоАП РК, 21 мая 2023 года на территории международного аэропорта Алматы, нарушая общественный порядок, назойливо приставал к гражданину Индии для оказания услуг перевозки.



"В судебном заседании М. подтвердил обстоятельство совершенного правонарушения, вину признал и раскаялся в содеянном. При определении вида и размера административного взыскания судом приняты во внимание конкретные обстоятельства правонарушения, свидетельствующие об игнорировании правил благопристойности, выражения неуважения к окружающим, назойливое обращение к гражданам, что является недопустимым", – следует из сообщения суда.

24 мая 2023 года стало известно, что в Алматы таксист, заставивший граждан Индии отдать ему 800 долларов, привлекли к уголовной ответственности. 21 мая алматинец, занимающийся частным извозом, посадил в свою машину туристов из Индии. Он пообещал отвезти их от международного аэропорта Алматы до гостиницы за тысячу тенге. Однако на месте таксист стал требовать у пассажиров 1180 долларов. Он пригрозил иностранцам расправой и тем, что не отдаст их вещи. В результате туристы вынуждены были отдать ему 800 долларов.