В Астане наказали таксиста, мастурбировавшего за рулем

29 августа 2023 года специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г.Астаны рассмотрены дела в отношении таксиста, сообщает Zakon.kz.

В суде установлено, что в социальной сети Instagram опубликован инцидент, произошедший с жительницей столицы.



"28 августа 2023 года Б., воспользовавшись услугами такси и находясь на заднем пассажирском месте, явилась очевидцем того, как водитель такси Р. смотрел на нее через зеркало и совершал непристойные действия. Проехавший мимо водитель грузового транспорта заметив происходящее, криком отреагировал на водителя такси, а Б. в свою очередь сняла произошедшее на видео и выложила в Instagram". Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны

Как выяснилось, мужчина оказывал услуги частного извоза без разрешения местного исполнительного органа, тем самым нарушил законодательство РК в области миграции населения. Отмечается, что при пересечении границы он указал частную цель, то есть работать таксистом он не имел права.

Вину свою подсудимый признал.

"Постановлениями суда Р. признан виновным в совершении административных правонарушений предусмотренных ч.1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, а по ч.5 ст. 517 подвергнут административному взысканию в виде административного выдворения за пределы РК с обязанием покинуть его в течение 10 рабочих дней", – говорится в сообщении.

Постановления суда не вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Атырау арестовали мужчину, схватившего женщину за грудь в магазине.