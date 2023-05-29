Запрет на вывоз угля и лигнита автотранспортом ввели в Казахстане

На шесть месяцев установлен запрет на вывоз автомобильным транспортом угля и лигнита автомобильным транспортом с территории Казахстана. Об этом 29 мая 2023 года рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в МИИР, запрет введен в целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.

"Запрет на вывоз угля и лигнита вводится в действие с 26 мая текущего года". Пресс-служба МИИР РК

В частности, запрет на вывоз автомобильным транспортом с территории Казахстана вводится на:



уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза ТН ВЭД ЕАЭС 2701);

лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (ТН ВЭД ЕАЭС 2702).

"Целесообразность установления временного запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан была поддержана на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 22 февраля 2023 года". Пресс-служба МИИР РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.