В Казахстане ввели запрет на вывоз некоторых видов угля

Министр промышленности и строительства РК подписал приказ от 7 ноября 2023 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита", сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет на вывоз с территории Казахстана сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом:

уголь каменный;

брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный;

лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата.

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 ноября 2023 года.

Кроме того, в Казахстане ограничили вывоз лома и отходов черных металлов.