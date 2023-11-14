В Казахстане ввели запрет на вывоз некоторых видов угля
Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства РК подписал приказ от 7 ноября 2023 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита", сообщает Zakon.kz.
Так, вводится запрет на вывоз с территории Казахстана сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом:
- уголь каменный;
- брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный;
- лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата.
Приказ вводится в действие с 21 ноября 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 ноября 2023 года.
Кроме того, в Казахстане ограничили вывоз лома и отходов черных металлов.
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