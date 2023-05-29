Конфликт между водителями в Алматы попал на видео

В соцсетях Алматы распространяется видео потасовки между водителями, вступившими в конфликт на дороге в Бостандыкском районе. Со слов очевидицы, у одного из мужчин в руках был пистолет, сообщает Zakon.kz.

По словам автора видео, их машину подрезали. Трое мужчин в нетрезвом состоянии напали на ее мужа. У одного из нападавших, по ее словам, в руках был пистолет.





В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали происшествие.



В пресс-службе рассказали, что заявление поступило 8 мая в половине третьего ночи.

"Автомашина марки Toyota Alphard была задержана патрульными в результате плана "Перехват". Установлено, что между водителями двух транспортных средств на дороге произошел конфликт. Один из них показал пистолет, который оказался игрушечным. Оба участника инцидента написали заявления. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято решение". Пресс-служба ДП города Алматы

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