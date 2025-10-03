Размахивал пистолетом: что известно о дорожном конфликте на Кульджинке в Алматы

Фото: pexels

В соцсетях появилось видео, на котором двое водителей на дороге конфликтуют друг с другом. У одного из них в руке был пистолет, сообщает Zakon.kz.

В описании указывали, что это случилось на Кульджинском тракте. "Один из водителей снизил скорость перед пешеходным переходом до 40 км/ч, однако это вызвало агрессию у водителя Toyota Prado. По словам очевидца, водитель Toyota начал резко обгонять и трижды подрезал его, не позволяя проехать. Когда потерпевший попытался выяснить причину такого поведения, оппонент "дал тапку в пол", а позже и вовсе вышел из машины с пистолетом в руках", – сказано в публикации. Пресс-служба Департамента полиции Алматы (ДП) отреагировала на ролик спустя день. "Проверкой, проведенной сотрудниками отдела полиции при УП Турксибского района установлено, что в руках нарушителя находилась зажигалка в форме пистолета. Мужчина был немедленно задержан. Его действия квалифицированы как мелкое хулиганство. Решением специализированного административного суда города Алматы правонарушитель привлечен к ответственности и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток", – прокомментировали в ведомстве. Летом 2025 года в Алматы около озера Сайран чуть не произошла массовая драка, у участника конфликта очевидцы заметили автомат Калашникова, а у другого нож.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: