#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Общество

Размахивал пистолетом: что известно о дорожном конфликте на Кульджинке в Алматы

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 17:07 Фото: pexels
В соцсетях появилось видео, на котором двое водителей на дороге конфликтуют друг с другом. У одного из них в руке был пистолет, сообщает Zakon.kz.

В описании указывали, что это случилось на Кульджинском тракте.

"Один из водителей снизил скорость перед пешеходным переходом до 40 км/ч, однако это вызвало агрессию у водителя Toyota Prado. По словам очевидца, водитель Toyota начал резко обгонять и трижды подрезал его, не позволяя проехать. Когда потерпевший попытался выяснить причину такого поведения, оппонент "дал тапку в пол", а позже и вовсе вышел из машины с пистолетом в руках", – сказано в публикации.

Пресс-служба Департамента полиции Алматы (ДП) отреагировала на ролик спустя день.

"Проверкой, проведенной сотрудниками отдела полиции при УП Турксибского района установлено, что в руках нарушителя находилась зажигалка в форме пистолета. Мужчина был немедленно задержан. Его действия квалифицированы как мелкое хулиганство. Решением специализированного административного суда города Алматы правонарушитель привлечен к ответственности и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток", – прокомментировали в ведомстве.

Летом 2025 года в Алматы около озера Сайран чуть не произошла массовая драка, у участника конфликта очевидцы заметили автомат Калашникова, а у другого нож.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Сильно пьяный казахстанец в полицейской форме уснул за рулем авто и устроил потасовку в скорой
09:29, Сегодня
Сильно пьяный казахстанец в полицейской форме уснул за рулем авто и устроил потасовку в скорой
В Актау произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля
21:01, 30 сентября 2025
В Актау произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля
Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Алматы – Бишкек
15:17, 30 сентября 2025
Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Алматы – Бишкек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: