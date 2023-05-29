Казахстан на 90% зависит от импорта важнейших стройматериалов – депутат

Депутат Ольга Перепечина на "правчасе" в Сенате указала на перекосы в части привлечения инвестиций в экономику Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ольга Перепечина сообщила, что по итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций достиг рекордных 28 млрд долларов.

"Это крупнейший приток инвестиций за последние 10 лет. Но львиная доля иностранных вложений шла и продолжает идти в сырьевой сектор и на инфраструктуру, связанную с его транспортировкой и торговлей. Так, в отраслевом разрезе наибольший приток инвестиций пришелся на горнодобывающую промышленность –12,1 млрд долларов, а на обрабатывающую промышленность только 5,6 млрд долларов. Напрашивается вывод, что иностранный капитал в Казахстане, кроме добычи сырья, ничто больше не интересует", - заявила она.

Указала депутат и на тот факт, что статистически заключаются множество инвестиционных контрактов. Так, по ее данным, всего с 2017 по 2022 годы заключено 351 инвестиционный контракт на сумму 3,4 трлн тенге, из них действующих 238 контрактов на сумму 2,5 трлн тенге.

"Контрактов много, а структура нашей экономики продолжает быть импортозависимой. Так, Казахстан на 90% зависит от импорта важнейших стройматериалов. Кроме того, несмотря на значительные бюджетные вливания и предоставление налоговых и таможенных преференций в агропромышленный комплекс, мы завозим до 56% социально значимых продовольственных товаров", - подчеркнула Ольга Перепечина.

Ранее депутат Сергей Ершов поинтересовался, куда ушли сотни миллиардов долларов привлеченных в страну инвестиции, притом, что во многих секторах экономики наблюдается высокий износ.