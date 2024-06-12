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По каким стройматериалам Казахстан зависим от импорта

По каким строительным материалам Казахстан зависим от импорта, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 16:16 Фото: freepik
В Министерстве промышленности и строительства рассказали, из каких стран Каахстан импортирует строительные материалы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Мухамед Андаков, по итогам 2023 года доля отечественных товаропроизводителей в строительной отрасли составила 68%, а доля импортных товаров – 32%.

По его словам, отечественное производство полностью покрывает потребность внутреннего рынка в таких товарах, как портландцемент, товарный бетон, гипс, строительные растворы, гипсокартон.

"Менее развитыми остаются более сложные товары: теплоизоляционные плиты, мягкие кровельные покрытия, композитные материалы для стен и кровли, облицовочные материалы – травертин, лаймстоун, фиброцементная плита, керамические плитки", – сказал Мухамед Андаков.

Он уточнил, что также не полностью налажено внутреннее производство и по напольному покрытию, обоям и санфаянсу. На сегодняшний день министерство активно ведет работу по привлечению инвесторов, включая отечественных предпринимателей для создания подобных производств.

"В 2023 году объем импорта строительных материалов составил 1 176,1 млн долларов, что на 4% меньше, чем в 2022 году. Основной объем импорта приходится на Россию – 41,9%, Китай – 23,8% и Узбекистан – 5,8%. Важно отметить, что за январь-март 2024 года импорт продукции строительных материалов составил 232,2 млн долларов, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года", – заявил Мухамед Андаков.

При этом экспорт строительных материалов в 2022 и 2023 годах продемонстрировал значительный рост, увеличившись с 190,9 млн до 242,7 млн долларов, что указывает на растущий интерес к казахстанским строительным ресурсам на мировом рынке.

"Портландцемент, керамические кирпичи и шлаковата являются основными товарами экспорта в этой отрасли, что свидетельствует о высоком качестве и конкурентоспособности этих продуктов на мировом рынке. Увеличение объема экспорта строительных материалов свидетельствует о потенциале казахстанской строительной индустрии и ее способности успешно конкурировать на мировом рынке", – добавил заместитель председателя Комитета промышленности Мухамед Андаков.

До 2029 года в планах у министерства запустить 170 проектов по производству строительных материалов, что значительно снизит зависимость от импорта санфаянса, напольного покрытия, фиброцементных панелей и плит, обоев, а также увеличить производство керамических плиток, облицовочных кирпичей, теплоизоляционных материалов, кровельных и фасадных материалов.

По данным Бюро нацстатистики, за последний год строительные материалы подорожали в Казахстане на 6,3%.

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