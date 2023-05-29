В ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными

В ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Турции прошли с предвзятым освещением в СМИ и отсутствием равных условий для кандидатов, что дало "неоправданное преимущество" действующему президенту республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в совместном заявлении наблюдателей от ОБСЕ.

"В сложной ситуации, в которой мы находимся в Турции, – но с высокой явкой и пониманием того, что у людей был выбор между настоящими политическими альтернативами, – слишком недальновидно было бы сказать, были ли они честными или нет, были они свободными или нет", – сказала глава делегации от парламентской ассамблеи ОБСЕ Фарах Карими.

В то же время, отметили наблюдатели, со стороны обоих кандидатов звучали "провокационные и дискриминационные высказывания" и обвинения в сотрудничестве с террористами, а существующие в стране ограничения свободы слова создали неравные условия борьбы и дали "несправедливое преимущество" действующему лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.





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"Хотя кандидаты могли свободно проводить предвыборную кампанию, сторонники некоторых оппозиционных партий продолжали сталкиваться с запугиванием и притеснением", – утверждают наблюдатели.

Вместе с тем наблюдатели указали на хорошую организацию голосования и соблюдение процедур. Они также отметили, что в ходе кампании были некоторые нарушения режима тишины и фиксировались единичные случаи насилия в основном против сторонников оппозиции.



"Второй тур президентских выборов завершился явным победителем. Тем не менее этот второй тур также проходил в обстановке, которая во многом не обеспечивает условий для проведения демократических выборов", – заявил глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Франк Швабе.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.