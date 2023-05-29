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Уволен гендиректор корпорации, допустивший порчу продуктов в Кызылорде

Уволен гендиректор корпорации, допустивший порчу продуктов в Кызылорде Фото: Facebook/Қызылорда Облысының Әкімдігі
Председатель правления АО "СПК "Байконур" Самат Эрниязов был уволен после того, как в соцсетях Казахстана распространилось видео, на котором на свалку выбрасываются овощи, превратившиеся в пищевые отходы, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось 26 мая. В АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконур" подтвердили, что отходы были уничтожены 25 мая. Это объяснили тем, что "пища теряет вес при хранении, что считается естественным процессом.

Сегодня, 29 мая, прошло совещание под председательством акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева. Глава региона заявил, что случившееся – ошибка главы корпорации. И что ошибки можно было избежать.

По словам Нурлыбека Налибаева, Самат Эрниязов знал, что проблема существует. Но вместо того, чтобы работать над ней, ждал, пока 126 тонн продуктов сгниют.

"Это говорит о том, что вы, как руководитель, не смогли на должном уровне координировать работу. Людям, которые не могут сочувствовать стране, не место среди нас", – сказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

Председатель правления АО "СПК "Байконур" Самат Эрниязов был уволен, а начальнику областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгату Дуйсебаеву объявлен строгий выговор.

"В этом году, хотя овощей закуплено в три раза больше, чем в прошлом году (1547,1 тонны), темпы уничтожения в три раза меньше, то есть 9,2%. Это результат контроля качества получаемого продукта и поддержания его в соответствии с требованиями", – сказал Талгат Дуйсебаев.

По инциденту будет сформирована специальная комиссия, обстоятельства будут тщательно расследованы.

В пресс-службе акима Кызылординской области намерены разработать соответствующие рекомендации, чтобы такая ситуация не повторилась.

Следует отметить, что согласно постановлению правительства РК в перечень продовольственных товаров включено 19 различных товаров социальной значимости. Объем форвардной закупки сельхозпродукции осеннего урожая 2023 года в размере 3 453,3 тоннв установлен на условиях предоплаты, а в стабилизационный фонд зачислено 901,6 млн тонн.

Ранее депутат Сената Сергей Ершов на "правчасе" в Сенате поинтересовался, куда пошли сотни миллиардов долларов привлеченных в страну инвестиций.

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