Из-за танцев на каблуках уволили с работы жительницу Канарских островов
Фото: pixabay
Женщину уволили из компании после видео с танцами на каблуках, сообщает Zakon.kz.
Как передает La Vanguardia, видео с танцами на каблуках женщина опубликовала в соцсетях. Пикантность ситуации в том, что в это время она 10 месяцев находилась на больничном из-за операции на ноге.
После увольнения она обратилась в суд Лас-Пальмас, но там подтвердили правомерность увольнения. Дело дошло до Верховного суда Канарских островов, который также вынес решение в пользу работодателя.
"Танцы и прыжки на каблуках несовместимы с выздоровлением от патологии, поражающей стопу", – заключил суд.
Турецкие пастухи продолжают манипулировать своими работодателями. Теперь, помимо внушительного соцпакета, им понадобились услуги массажистов.
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