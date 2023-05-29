Шесть туристов заблудились в горах Алматы за два дня

Шестерых туристов спасли в горах Алматы за последние двое суток, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба РОСО МЧС, 28 мая в районе вершины "Три Брата" три туриста промокли, одному из них стало плохо. Группа спасателей РОСО отправилась на помощь и в районе Кок-Жайляу помогли мужчинам 1986, 1998, 1982 года рождения спуститься вниз. Одному из туристов спасатель-медсестра РОСО оказала первую медицинскую помощь, у него было переохлаждение и ушиб ноги.





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29 мая группа туристов из трех человек списались в социальных сетях и ушли в горы, стартовав с ущелья Алмарасан. Вечером они должны были вернуться домой, но в город не спустились. Мужчина 1993 г.р., и двое граждан России - женщина 1990 г.р и мужчина 1980 г.р. были спасены оперативной группой РОСО.

Ранее спасатели помогли пятерым отдыхающим, заплывшим в глубь Капшагайского водохранилища, добраться до берега.