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Китай отправит первых тайконавтов на Луну до 2030 года

Китай отправит первых тайконавтов на Луну до 2030 года Фото: cmse.gov.cn
Китай планирует осуществить высадку своих космонавтов на поверхность Луны до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) в социальной сети WeChat, передает ТАСС.

"По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом для проведения научно-исследовательских работ", - цитирует ТАСС ведомство.

CMSA уточнило, что аппарат будет оснащен функцией определения локации. Другие его особенности и характеристики пока не раскрываются.

Кроме того, в CMSA отметили, что двое китайских астронавтов будут управлять лунным ровером для проведения научных исследований.

Госсовет Китая утвердил национальную программу по исследованию Луны в 2004 году. Спустя 15 лет межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" впервые достигла обратной стороны естественного спутника Земли.

Ранее SpaceX вывела на орбиту Земли 56 новых спутников Starlink.

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