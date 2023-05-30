Китай отправит первых тайконавтов на Луну до 2030 года

Китай планирует осуществить высадку своих космонавтов на поверхность Луны до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) в социальной сети WeChat, передает ТАСС.

"По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом для проведения научно-исследовательских работ", - цитирует ТАСС ведомство.

CMSA уточнило, что аппарат будет оснащен функцией определения локации. Другие его особенности и характеристики пока не раскрываются.



Кроме того, в CMSA отметили, что двое китайских астронавтов будут управлять лунным ровером для проведения научных исследований.

Госсовет Китая утвердил национальную программу по исследованию Луны в 2004 году. Спустя 15 лет межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" впервые достигла обратной стороны естественного спутника Земли.

Ранее SpaceX вывела на орбиту Земли 56 новых спутников Starlink.