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Столкновения в Косово назвали в Евросоюзе шокирующими

Столкновения в Косово назвали в Евросоюзе шокирующими Фото: Twitter.com/JosepBorrellF
ЕС решительно осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Об этом в Twitter написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Zakon.kz

Глава дипломатии ЕС выразил надежду на политическое решение конфликта через диалог.

"ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Насильственные действия, совершенные против солдат KFOR, СМИ, мирных граждан и полиции, абсолютно неприемлемы", - написал он в Twitter.

По его словам, все стороны должны проявить ответственность и заняться поиском политического решения через диалог.

"ЕС призывает косовские власти и протестующих незамедлительно и без каких-либо условий приступить к деэскалации ситуации", - написал глава дипломатии Евросоюза.

Ранее сообщалось, что миротворцы из миссии НАТО KFOR разогнали мирную демонстрацию сербов у здания муниципалитета Звечан в северной части Косова. По сообщению сербского телеканала РТС, при разгоне применялись спецсредства, в частности светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ в служащих сил КФОР летели камни, петарды и другие предметы, оказавшиеся под руками.

В результате столкновений между полицейскими самопровозглашенной республики Косово и бойцами контингента НАТО KFOR с одной стороны и местными жителями с другой стороны пострадали более 50 сербов и более 40 бойцов KFOR. Сербская сторона считает, что KFOR не поступил согласно своим полномочиям, предусмотренным резолюцией 1244 Совбеза ООН. Она, в частности, предписывает обеспечение безопасности и порядка. Вучич еще в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в крае.

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