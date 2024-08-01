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Представитель Евросоюза назвал причины визита в Казахстан

Боррель, Евросоюз, визит в Казахстан, причина, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 17:01 Фото: Zakon.kz
Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель 1 августа озвучил причины своего официального визита в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что это его второй визит в нашу страну. И за последние пять лет между Европейским союзом и Казахстаном сложилось динамичное взаимодействие. 

"Поскольку мой мандат представителя внешней политики Европейского союза заканчивается через три месяца, для меня было очень важно приехать сюда в Астану, чтобы подтвердить заинтересованность и приверженность Евросоюза в укреплении сотрудничества с Центральной Азией, и в целом с Казахстаном, в качестве самой сильной страны в регионе", – дополнил Жозеп Боррель. 

По его мнению, Казахстан занимает стратегическое положение в качестве моста между Европой и Азией. 

"Под руководством президента Токаева Казахстан встал на путь широкомасштабных политических и экономических реформ, которые мы поддерживаем. Мы поддерживаем этот путь модернизации, где экономические и политические реформы должны идти рука об руку. Защита продвижения прав и свобод является ключом к открытому сообществу. Мы поддерживаем усилия Казахстана по поддержанию независимости, суверенитета и способности самостоятельно выбирать свое будущее. Мы живем во времена высокой геополитической нестабильности", – озвучил представитель Евросоюза. 

Он также подчеркнул, что Казахстан был первым государством в регионе, подписавшим меморандум с Европейским союзом по важнейшим видам сырья.

"Важнейшие виды сырья – это то, на чем нам будет необходимо сфокусироваться больше в будущем. Сырье будет вести цивилизацию вперед. Диверсификация и устойчивость наших цепочек поставок должны быть взаимовыгодными, поэтому мы приветствуем вашу просьбу стать членом недавно запущенного форума партнерства по безопасности минеральных ресурсов. Это сфера взаимного интереса", – сказал Жозеп Боррель. 

С его слов, предстоящие инвестиции позволят улучшит наземное сообщение, поддерживать развитие транскаспийского коридора и горизонтальное авиационное соглашение.  

"Оно почти готово к парафированию и будет способствовать развитию воздушного сообщения между ЕС и Казахстаном. Благодаря ему мне будет легче наносить визиты в Казахстан, а вам будет легче приезжать в ЕС. Будет больше возможностей посещать вашу прекрасную страну. Мы также двигаемся вперед в реализации инициативы "команда Европы" по цифровой спутниковой связи стоимостью 20 млн евро. Для этого понадобится разработать необходимую политику, нормативную базу для безопасной спутниковой связи", – дополнил верховный представитель Европейского союза. 

Жозеп Боррель отметил, что другая важная региональная инициатива – это "команда Европы" по водным ресурсам, энергетике, изменению климата. В рамках этой инициативы Евросоюз выделил 710 млн евро на текущие и планируемые проекты. 

"И наконец, что не менее важно – это наши контакты между людьми и мобильность, они расширяются. Наши шенгенские консульства в прошлом году обработали рекордное количество визовых заявлений – 160 тыс. Все это демонстрирует динамичное развитие наших отношений, это конкретные и позитивные примеры нашего растущего двухстороннего взаимодействия. Главное мое послание сегодня заключается в том, что ЕС будет привержен сохранению этого импульса и дальнейшему укреплению наших отношений в этой позитивной постоянной динамике во благо наших народов", – резюмировал он. 

18 июня 2024 года посланник Евросоюза сообщил казахстанцам хорошую новость по получению шенгена. 

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