Столкновения в Косово в Евросоюзе назвали шокирующими

Глава дипломатии ЕС выразил надежду на политическое решение конфликта через диалог.

"ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Насильственные действия, совершенные против солдат KFOR, СМИ, мирных граждан и полиции, абсолютно неприемлемы", – написал он в Twitter.

The EU condemns today’s shocking violence in #Zvecan in the strongest possible terms.



The violent acts committed against @NATO_KFOR troops, media, civilians and police are absolutely unacceptable.



