Столкновения в Косово в Евросоюзе назвали шокирующими

ЕС решительно осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Об этом в Twitter написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Zakon.kz.

Глава дипломатии ЕС выразил надежду на политическое решение конфликта через диалог.

"ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Насильственные действия, совершенные против солдат KFOR, СМИ, мирных граждан и полиции, абсолютно неприемлемы", – написал он в Twitter.

The EU condemns today’s shocking violence in #Zvecan in the strongest possible terms.



The violent acts committed against @NATO_KFOR troops, media, civilians and police are absolutely unacceptable.



1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 29, 2023

По его словам, все стороны должны проявить ответственность и заняться поиском политического решения через диалог.

"ЕС призывает косовские власти и протестующих незамедлительно и без каких-либо условий приступить к деэскалации ситуации", – написал глава дипломатии Евросоюза.

Ранее сообщалось, что миротворцы из миссии НАТО KFOR разогнали мирную демонстрацию сербов у здания муниципалитета Звечан в северной части Косова. По сообщению сербского телеканала РТС, при разгоне применялись спецсредства, в частности, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ в служащих сил КФОР летели камни, петарды и другие предметы, оказавшиеся под руками.

В результате столкновений между полицейскими самопровозглашенной республики Косово и бойцами контингента НАТО KFOR, с одной стороны и местными жителями, с другой стороны, пострадали более 50 сербов и свыше 40 бойцов KFOR. Сербская сторона считает, что KFOR не поступил согласно своим полномочиям, предусмотренным резолюцией 1244 Совбеза ООН. Она, в частности, предписывает обеспечение безопасности и порядка. Вучич еще в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в крае.