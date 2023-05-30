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Конфликт в Судане: стороны договорились продлить гуманитарное перемирие

Конфликт в Судане: стороны договорились продлить гуманитарное перемирие Фото: скриншот с видео
Армия Судана и Силы быстрого реагирования договорились продлить гуманитарное перемирие еще на пять дней. Об этом сообщили международные посредники – США и Саудовская Аравия, передает Zakon.kz.

Как сообщается, cоглашение было достигнуто 29 мая незадолго до истечения срока действия предыдущей договоренности между сторонами. Во время прошлого перемирия удалось жителям пострадавших районов привезти некоторое количество гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что военный конфликт между суданской армией и RSF продолжается с 15 апреля. В результате погибло уже не менее 1800 человек, ранены тысячи. Почти 350 000 суданцев бежали из страны, около миллиона стали внутренне перемещенными лицами.

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Елена Вебер
Южный Судан
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