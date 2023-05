Конфликт в Судане: стороны договорились продлить гуманитарное перемирие

Как сообщается, cоглашение было достигнуто 29 мая незадолго до истечения срока действия предыдущей договоренности между сторонами. Во время прошлого перемирия удалось жителям пострадавших районов привезти некоторое количество гуманитарной помощи.

Joint Facilitators’ Statement by the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America on the Extension of an Agreement on a Short-Term Ceasefire and Humanitarian Arrangements in Sudan



The Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America announce that on May 29,…