Конфликт в Судане: стороны договорились продлить гуманитарное перемирие

Армия Судана и Силы быстрого реагирования договорились продлить гуманитарное перемирие еще на пять дней. Об этом сообщили международные посредники – США и Саудовская Аравия, передает Zakon.kz.

Как сообщается, cоглашение было достигнуто 29 мая незадолго до истечения срока действия предыдущей договоренности между сторонами. Во время прошлого перемирия удалось жителям пострадавших районов привезти некоторое количество гуманитарной помощи.

Joint Facilitators’ Statement by the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America on the Extension of an Agreement on a Short-Term Ceasefire and Humanitarian Arrangements in Sudan



The Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America announce that on May 29,… — U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) May 29, 2023

Ранее сообщалось, что военный конфликт между суданской армией и RSF продолжается с 15 апреля. В результате погибло уже не менее 1800 человек, ранены тысячи. Почти 350 000 суданцев бежали из страны, около миллиона стали внутренне перемещенными лицами.