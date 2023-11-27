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Перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня

Перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня Фото: pixabay
Перемирие между израильскими войсками и силами ХАМАС в секторе Газа продлено еще на два дня. Эту информацию подтвердили 27 ноября 2023 года в Министерстве иностранных дел Катара, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Al Jazeera, представитель катарского МИД Маджед аль-Ансари подтверждает, что "была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия еще на два дня в секторе Газа".

ХАМАС также сообщает, что временное перемирие было продлено по соглашению с Катаром и Египтом и на тех же условиях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 ноября сообщал президенту США Джо Байдену, что "приветствует" продление перемирия с ХАМАС при условии, что в секторе Газа будут освобождать по 10 заложников ежедневно.

Ранее сообщалось, что израильские войска готовятся к возобновлению боевых действий в секторе Газа.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте здесь.

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