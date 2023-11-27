Перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня
Как сообщает Al Jazeera, представитель катарского МИД Маджед аль-Ансари подтверждает, что "была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия еще на два дня в секторе Газа".
ХАМАС также сообщает, что временное перемирие было продлено по соглашению с Катаром и Египтом и на тех же условиях.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 ноября сообщал президенту США Джо Байдену, что "приветствует" продление перемирия с ХАМАС при условии, что в секторе Газа будут освобождать по 10 заложников ежедневно.
Ранее сообщалось, что израильские войска готовятся к возобновлению боевых действий в секторе Газа.
Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.
Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте здесь.