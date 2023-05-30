В Алматы загорелась точка популярного фастфуда

В Алматы 30 мая загорелась точка популярного фастфуда, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, пожарные расчеты ликвидируют загорание в Алмалинском районе пр. Сейфуллина, 541.

"На данный момент происходит горение отдельно стоящей бургерной (киоск) открытым пламенем на площади 15 кв.м.", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Как отметили в ведомстве, угрозы распространения нет.





Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В конце марта в Алматы горело кафе по улице Розыбакиева. В пожаре никто не пострадал. На тушении пожара было задействовано: 41 человек, 15 единиц техники.