В Алматы загорелась точка популярного фастфуда
Фото: Zakon.kz
В Алматы 30 мая загорелась точка популярного фастфуда, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС, пожарные расчеты ликвидируют загорание в Алмалинском районе пр. Сейфуллина, 541.
"На данный момент происходит горение отдельно стоящей бургерной (киоск) открытым пламенем на площади 15 кв.м.", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Как отметили в ведомстве, угрозы распространения нет.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В конце марта в Алматы горело кафе по улице Розыбакиева. В пожаре никто не пострадал. На тушении пожара было задействовано: 41 человек, 15 единиц техники.
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