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Склад дверей загорелся в Алматы

Алматы, пожар на складе, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 11:21 Фото: ДЧС Алматы
В Алматы утром 11 июня загорелся склад с дверьми, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС, в 10:15 силы и средства выехали на вызов о пожаре в Жетысуском районе по ул. Казыбаева, 44.

"По прибытии установлено горение складского помещения по хранению межкомнатных дверей на площади 80 кв. м. Создалась угроза перехода огня на близрасположенный склад", – сообщили в ведомстве.
Алматы, пожар, склад, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 11:21

Фото: ДЧС Алматы

На тушение и защиту соседнего складского помещения ввели стволы для бесперебойной подачи воды.

"Пожарные вскрывают металлические конструкции бензорезами. Принятыми мерами угроза распространения огня снята за 17 минут, в 10:40 достигнута локализация", – отметили в ДЧС.

На место происшествия было направлено от ДЧС: 52 человека, 16 единиц техники.

Алматы, пожар, склад, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 11:21

Фото: ДЧС Алматы

Тушение пожара усложняет разборка металлических дверей, обшитых горючим материалом.

8 июня жителей Алматы напугал густой дым в спальном районе города. Оказалось, что это горел пеноплекс.

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