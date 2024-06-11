Склад дверей загорелся в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
В Алматы утром 11 июня загорелся склад с дверьми, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДЧС, в 10:15 силы и средства выехали на вызов о пожаре в Жетысуском районе по ул. Казыбаева, 44.
"По прибытии установлено горение складского помещения по хранению межкомнатных дверей на площади 80 кв. м. Создалась угроза перехода огня на близрасположенный склад", – сообщили в ведомстве.
Фото: ДЧС Алматы
На тушение и защиту соседнего складского помещения ввели стволы для бесперебойной подачи воды.
"Пожарные вскрывают металлические конструкции бензорезами. Принятыми мерами угроза распространения огня снята за 17 минут, в 10:40 достигнута локализация", – отметили в ДЧС.
На место происшествия было направлено от ДЧС: 52 человека, 16 единиц техники.
Фото: ДЧС Алматы
Тушение пожара усложняет разборка металлических дверей, обшитых горючим материалом.
8 июня жителей Алматы напугал густой дым в спальном районе города. Оказалось, что это горел пеноплекс.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript