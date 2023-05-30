В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
Фото: Zakon.kz
Министерство обороны подготовило проект постановления правительства РК "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.
В частности предусматривается увеличить количество офицеров запаса, призываемых на воинскую службу с 345 до 635 человек.
Это связано с тем, что увеличен набор в Вооруженные силы РК с 260 до 550 человек.
Еще 60 человек призовут на службу в Пограничных войсках, 16 – в МЧС и 9 – в Национальную гвардию.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.
Материал по теме
Сколько казахстанцев призовут в армию в 2023 году
2 февраля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении срочников в запас и очередном призыве в армию, который будет производиться в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ