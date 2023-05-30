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Законодательство РК

В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса

В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса Фото: Zakon.kz
Министерство обороны подготовило проект постановления правительства РК "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.

В частности предусматривается увеличить количество офицеров запаса, призываемых на воинскую службу с 345 до 635 человек.

Это связано с тем, что увеличен набор в Вооруженные силы РК с 260 до 550 человек.

Еще 60 человек призовут на службу в Пограничных войсках, 16 – в МЧС и 9 – в Национальную гвардию.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.

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