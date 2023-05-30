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Два автобуса столкнулись в Караганде: пострадали пешеход и три пассажира

Два автобуса столкнулись в Караганде: пострадал пешеход и три пассажира Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
30 мая по улице Дюсембекова в Караганде столкнулись два маршрутных автобуса. По данным полиции региона, пешеход и три пассажира госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что 54-летний водитель маршрутного автобуса Yutong, не убедившись в безопасности дорожного движения, не соблюдая безопасную дистанцию между впереди идущим авто, допустил столкновение с маршрутным автобусом Mercedes.

"51-летний водитель автобуса Mercedes остановился перед "зеброй" для пропуска пешехода. По инерции от удара автобус допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу", – уточнили в областном ДП.

В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеход, два пассажира автобуса Yutong, один пассажир автобуса Mercedes доставлены в медицинское учреждение.

"Факт зарегистрирован в полиции", – отмечено в пресс-релизе.

Кроме того, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

29 мая конфликт между водителями в Алматы попал на видео. В полиции города отреагировали на видео и отметили, что оба участника инцидента написали заявления. Назначены экспертизы.

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