Два автобуса столкнулись в Караганде: семь пассажиров госпитализировали
Автобусы № 56 и № 44 не поделили дорогу на улице Карла Маркса.
Согласно информации региональной полиции, в больницу доставили семь пассажиров автобусов.
Также стражи порядка отметили, что заведено уголовное дело, назначены все необходимые экспертизы.
Кроме того, в Управлении здравоохранения Карагандинской области изданию Ekaraganda.kz сообщили, что пассажиров доставили в городскую больницу № 1.
В итоге медицинская помощь понадобилась пятерым карагандинцам.
Все они получили ушибы различной локализации. После оказания первой помощи всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение.
Вечером 28 ноября 2023 года на Кульджинском тракте в сторону Алматы произошло массовое ДТП. Из-за этого в восточном направлении образовалась огромная пробка.