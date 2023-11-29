Два автобуса столкнулись в Караганде: семь пассажиров госпитализировали

28 ноября 2023 года в Караганде столкнулись два пассажирских автобуса. После дорожно-транспортного происшествия семерых человек увезли в больницу, сообщает Zakon.kz.

Автобусы № 56 и № 44 не поделили дорогу на улице Карла Маркса.

Согласно информации региональной полиции, в больницу доставили семь пассажиров автобусов.

Также стражи порядка отметили, что заведено уголовное дело, назначены все необходимые экспертизы.

Кроме того, в Управлении здравоохранения Карагандинской области изданию Ekaraganda.kz сообщили, что пассажиров доставили в городскую больницу № 1.

В итоге медицинская помощь понадобилась пятерым карагандинцам.

Все они получили ушибы различной локализации. После оказания первой помощи всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Вечером 28 ноября 2023 года на Кульджинском тракте в сторону Алматы произошло массовое ДТП. Из-за этого в восточном направлении образовалась огромная пробка.