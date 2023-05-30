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"Аль-Хилаль" предложил Месси контракт на 1,2 млрд евро

Футбол Контракт 1.2 млрд Фото: Instagram/leomessi
Весь футбольный мир в ожидании, куда же поедет играть знаменитый Лионель Месси. Аргентинец, у которого 30 июня заканчивается контракт с "ПСЖ", близок к переходу в "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии. Клуб предложил Месси двухлетний договор на сумму 1,2 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

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35-летний нападающий сборной Аргентины и французского "ПСЖ" сейчас в большом раздумий, либо вернуться в свою родную "Барселону" или надеть майку клуба из Ближнего Востока, где ему предлагают фантастический контракт, аналогов которого нет в мире, передает Foot Mercato.

Футбол Контракт 1.2 млрд

Фото: Instagram/leomessi

В случае данного перехода в "Аль-Хилал", Месси с зарплатой в 600 млн евро в год станет самым высокооплачиваемым спортсменом планеты. Отец и брат футболиста, которые ныне занимаются его делами, могут получить крупные комиссионные в истории мирового футбола.

Футбол Контракт 1.2 млрд

Фото: Instagram/leomessi

Как пишет источник, Месси-старший уже принял предложение. Что касается самого игрока, он все еще надеется поиграть в одном из сильнейших клубов Европы, ближайший вариант это "Барселона".

Футбол ЧМ-2022 Победа

Фото: Instagram/leomessi

Тем временем, в прошедшие выходные форвард "ПСЖ" Месси стал чемпионом Франции и выиграл 43-й трофей в карьере. Это его второе чемпионство в Лиге 1, плюс победа в Суперкубке страны. Также в составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира-2022.

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