"Аль-Хилаль" предложил Неймару зарплату в 80 млн евро за сезон

Восстановившийся после тяжелой травмы бразильский форвард "ПСЖ" Неймар вскоре может покинуть столицу Франции. Одним из потенциальных кандидатов на покупку игрока является саудовский клуб "Аль-Хилаль", который предлагает футболисту 80 млн евро в год, сообщает Zakon.kz.

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Информацию о том, что бразилец хочет покинуть "ПСЖ", пишут практически все мировые СМИ. У форварда сейчас три варианта продолжения карьеры. Как передает L’Equipe, в услугах Неймара заинтересован "Аль-Хилаль" из чемпионата Саудовской Аравии, который готов выложить зарплату в размере 80 миллионов евро в год. Сам же игрок заинтересован играть в более конкурентоспособном европейском первенстве, чтобы попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

В эти дни очень много слухов и разговоров ведется о возвращении Неймара в "Барселону", но каталонцам сложно будет осуществить трансфер из-за финансовых проблем. Ну и также отмечается интерес к бразильцу со стороны лондонского "Челси". Помимо Ближнего Востока и Европы, форвард может уехать за океан, в чемпионат МЛС, не исключен и такой вариант.

По некоторым сведениям, Неймар на днях снова получил травму и не смог присутствовать на очередной тренировке парижан вместе со своим напарником Марко Веррати. Контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до июня 2025 года.