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Певец Стас Костюшкин опубликовал детское фото

Стас Костюшкин публикация архивное фото Фото: Instagram/stas_kostyushkin_official
Участник популярного российского дуэта "Чай вдвоём" 29 мая на личной странице в Instagram опубликовал архивное фото. На кадрах маленький артист позирует рядом с мамой, сообщает Zakon.kz.

В подписи к снимку певец поздравил маму с днем рождения.

"Мамочка, с днем рождения!!! Для меня ты всегда будешь самая красивая, а я, видимо, навсегда останусь пухлым Пуной на ручках. Мы все тебя невероятно любим", – написал исполнитель.

Комментаторы присоединились к поздравлениям и сравнили маму с голливудской звездой.

24 стало известно, что группа "Чай вдвоем" воссоединилась спустя 11 лет. Денис Клявер и Стас Костюшкин опубликовали информацию о совместном выступлении на музыкальной премии и премьере песни.

Анастасия Московчук
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