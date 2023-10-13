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"Папка – терминатор": Костомаров опубликовал фото с дочерью

"Папка – терминатор": Костомаров опубликовал фото с дочерью Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Прославленный российский фигурист Роман Костомаров, перенесший несколько ампутаций, опубликовал на странице в Instagram семейное фото, сообщает Zakon.kz.

Снимок был размещен в соцсетях 12 октября 2023 года.

"На стиле. На моде", – кратко подписана публикация, на которой олимпийский чемпион с дочерью находятся в машине.

Несмотря на сложный период в жизни, Костомаров продолжает рассказывать и делиться с подписчиками происходящим.

В январе 2023 года Костомарова госпитализировали в больницу из-за тотального вирусно-бактериального поражения легких. Несмотря на тяжелое состояние, врачам удалось спасти Костомарову жизнь. Но спортсмен перенес несколько ампутаций на руках и ногах.

  • Повезло с папкой. Папка – терминатор.
  • Парочка зачетная, яркие, стильные, модные!
  • Представляю, как счастливы дети, что папа с ними рядом!
  • Семья – это сила! А сила должна быть еще и стильной!
  • Будьте здоровы на долгие годы.
  • Терминатор вернулся.
  • Плачу от счастья, что вы живы!
  • Крутой и позитивный снимок! – пишут пользователи под фото.

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