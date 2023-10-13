"Папка – терминатор": Костомаров опубликовал фото с дочерью
Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Прославленный российский фигурист Роман Костомаров, перенесший несколько ампутаций, опубликовал на странице в Instagram семейное фото, сообщает Zakon.kz.
Снимок был размещен в соцсетях 12 октября 2023 года.
"На стиле. На моде", – кратко подписана публикация, на которой олимпийский чемпион с дочерью находятся в машине.
Несмотря на сложный период в жизни, Костомаров продолжает рассказывать и делиться с подписчиками происходящим.
В январе 2023 года Костомарова госпитализировали в больницу из-за тотального вирусно-бактериального поражения легких. Несмотря на тяжелое состояние, врачам удалось спасти Костомарову жизнь. Но спортсмен перенес несколько ампутаций на руках и ногах.
- Повезло с папкой. Папка – терминатор.
- Парочка зачетная, яркие, стильные, модные!
- Представляю, как счастливы дети, что папа с ними рядом!
- Семья – это сила! А сила должна быть еще и стильной!
- Будьте здоровы на долгие годы.
- Терминатор вернулся.
- Плачу от счастья, что вы живы!
- Крутой и позитивный снимок! – пишут пользователи под фото.
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