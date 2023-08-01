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Сколько денег потратят на новые проекты в машиностроении, рассказали в МИИР

Сколько денег потратят на новые проекты в машиностроении Фото: pixabay
На заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал, что до 2028 года в Казахстане реализуют 151 проект в машиностроении на 1 трлн 700 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава ведомства, большое внимание министерство уделяет новым проектам в машиностроении.

"До 2028 года запланирована реализация 151 проекта на 1 трлн 700 млрд тенге. Из них в 2023 году мы ожидаем реализацию 29 проектов на 217 млрд тенге". Марат Карабаев

Министр добавил, что в числе запланированных к реализации проектов есть совместные разработки с партнерами из России, Китая и Узбекистана.

"Совместно с Узбекистаном организовано производство автомобилей, реализуются проекты по бытовой технике и лифтам. С российскими партнерами будем увеличивать производство алюминиевых дисков, а также комплектующих – пружин для подвижного железнодорожного состава, колесных пар и так далее, для сектора железнодорожного машиностроения. Инвесторы со стороны Китая поспособствуют развитию производства буровых установок и сельхозтехники". Марат Карабаев

По данным министра, сегодня доля машиностроения в структуре экономики занимает 1,5%, а в обрабатывающей промышленности – 13%. В отрасли действуют порядка 3800 предприятий, число занятых составляет более 118 тысяч человек.

За последние пять лет отрасль показала реальный экономический рост в 2,3 раза, при этом наибольший рост приходится на автомобилестроение – в 4,7 раза.

По итогам 2022 года в машиностроение привлекли порядка 500 млн долларов прямых инвестиций – это рекордный показатель. За первый квартал 2023 года объем прямых инвестиций в отрасль уже достиг 208 млн долларов (рост в четыре раза).

"Необходимо отметить, что среди отраслей обрабатывающей промышленности машиностроение является самой динамично развивающейся. Если за последние пять лет средний темп роста обрабатывающей промышленности составлял 4,5%, то машиностроение показало рост в 17,6%. Динамика роста наблюдается и в текущем году, Произведено продукции на сумму 1 трлн 800 млрд тенге". Марат Карабаев

Марат Карабаев заключил, что с учетом постепенного выхода на мощности действующих производств объемы в отрасли будут только наращивать.

В мае 2023 года на XI форуме машиностроителей Казахстана обсудили меры господдержки для отечественных производителей и развитие производства казахстанского содержания в отрасли машиностроения для горно-металлургического комплекса.

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Оксана Скибан
Марат Карабаев МИИР РК Казахстан
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