В Казахстане вводится запрет на вывоз аммофоса и нитрата аммония

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК подписал приказ от 24 мая 2023 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза аммофоса и нитрат аммония", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом на аммофос и нитрат аммония", - говорится в документе.

О чем предписано уведомить Комитета государственных доходов МФ РК, Пограничнуюслужбу в обеспечении контроля и Евразийскую экономическую комиссию.

Приказ вводится в действие с 9 июня 2023 года.

С 26 мая 2023 года в Казахстане установлен запрет на вывоз автомобильным транспортом угля и лигнита сроко на шесть месяцев.