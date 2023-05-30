Более 20 млрд тенге требуется на ремонт взлетной полосы аэропорта Астаны

Председатель Комитета гражданской авиации МИИР Талгат Ластаев в кулуарах правительства объяснил, почему взлетно-посадочную полосу аэропорта Астаны будут ремонтировать за счет бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Ластаев ранее сообщил, что на капитальный ремонт ВПП и рулежной дорожки, магистральной рулежной дорожки, водосточно-дренажной системы аэродрома потребуется 20,3 млрд тенге.

В этой связи журналисты поинтересовались, почему работы планируется осуществить за счет госбюджета.

"Аэропорт Астаны находится в государственной собственности, соответственно, и реконструкция взлетно-посадочной полосы планируется за счет средств госбюджета. Тарифы аэропорта покрывают текущие затраты, и соответственно, на обновление наземной инфраструктуры нужны дополнительные средства. Тарифы у нас относительно дешевые, тарифы сравнительно со странами СНГ, одни из самых низких", – заявил он.

На уточняющий вопрос журналистов о том, все 20 млрд тенге, которые нужны для капитального ремонта, будут выделены из бюджета, Талгат Ластаев коротко отметил: "Да, планируется за счет госбюджета. Вся сумма, да".

27 мая сообщалось, что взлетно-посадочную полосу аэропорта Астаны закроют на профилактические работы.