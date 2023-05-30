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В Астане построят пять общежитий для студентов

В Астане построят пять общежитий для студентов Фото: gov.kz
В Астане в 2023 году планируют завершить и ввести в эксплуатацию 5 студенческих общежитий почти на 1900 мест.

До 2025 года за счет частных инвесторов и собственных средств высших учебных заведений планируется ввести в эксплуатацию около 11 тыс. мест.

В Астане состоялось открытие проектного офиса по строительству студенческих общежитий. Основная задача фронт-офиса - создание благоприятных условий для реализации госпрограммы по строительству общежитий и обеспечение жильем студентов, предоставление юридической, консультационной и экспертной поддержки вузам и потенциальным инвесторам.

Женис Касымбек и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Фото: gov.kz

На открытии проектного офиса с приветственным словом выступили аким Астаны Женис Касымбек и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

"Количество студентов, приезжающих учиться в столицу, растет с каждым годом. В городе 15 высших учебных заведений, где обучается порядка 67 тыс. студентов. Часть из них – иногородние. Совместно с профильным министерством работаем над созданием инфраструктуры. Поэтапно будем создавать места в общежитиях. Эта работа проводится с вовлечением как инвесторов, так и самих вузов. Мы со своей стороны будем помогать по земельным участкам и административным вопросам".Женис Касымбек

В текущем году АО "Финансовый центр" оказывает помощь в субсидировании и других вопросах по новому механизму, который был разработан министерством науки и высшего образования РК.

Женис Касымбек и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Фото: gov.kz

Данный механизм предусматривает субсидии при строительстве новых общежитий за каждое койко-место.

Между инвесторами, министерством науки и высшего образования РК, акиматом Астаны, АО "Финансовый центр" и рядом вузов были заключены меморандумы о дальнейшем плодотворном сотрудничестве по строительству студенческих общежитий.

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