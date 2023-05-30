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Фейк о штрафе за плохие оценки детей рассылают в Казнете

Фейк о штрафе за плохие оценки детей рассылают в Казнете Фото: akorda.kz
Родителей будут штрафовать за плохие оценки детей. С таким содержанием казахстанцы активно распространяют новую рассылку в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В одном из карагандинских новостных пабликов обсуждают якобы новый законопроект. Автор отмечает, теперь родителей могут начать штрафовать за прогулы и плохие оценки детей.

Фейк о штрафе за плохие оценки детей рассылают в Казнете

Фото: Stopfake.kz

В Управлении образования региона прокомментировали эти слухи и отметили, что возмущение пользователей совершенно необоснованно.

Никаких штрафов за двойки в Казахстане вводить не планируют.

"Действующее законодательство не предусматривает ответственности родителей за неудовлетворительные оценки детей. В настоящее время проекты нормативно-правовых актов с подобными нововведениями на обсуждение не выносились".Пресс-служба Управления образования Карагандинской области

Для получения достоверных сведений о внедрении тех или иных образовательных реформ, как следует из сообщения, необходимо использовать официальные источники информации.

19 мая сообщалось, что в WhatsApp казахстанцы обсуждали сведения о том, что сотрудникам криминальной полиции, следствия и местной полицейской службы перестанут платить жилищные выплаты В Министерстве внутренних дел эту информацию опровергли.

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