Глава Минфина о вторичных санкциях для Казахстана: Ни в коем случае нельзя допускать

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства 30 мая высказался о рисках вторичных санкций в отношении Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что есть четкая система управления рисками.

"Мы не допустим вторичных санкций и тем более (экспорт – прим. ред.) определенных товаров, которые будут нагнетать обстановку по военным действиям", – заверил он.

Он добавил, что по тем компаниям, которые прозвучали в СМИ, пока не определили экспорт запрещенных товаров.

"Ни в коем случае этого (вторичных санкций – прим. ред.) нельзя допускать", – резюмировал глава Минфина.

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг 25 апреля на пресс-конференции в Астане заявила, что для Казахстана растет риск вторичных санкций. Американские власти обеспокоены резким скачком поставок некоторых санкционных товаров в Казахстан – компьютерной техники, которая используется для обеспечения энергообеспечения, а также навигации ракет и дронов. По их словам, эти специфические товары транспортировались из Казахстана в Россию.