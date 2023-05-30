Заморозку средств ЕАБР прокомментировал Жамаубаев

Министр финансов Ерулан Жамаубаев 30 мая прокомментировал заморозку из-за санкций купленной Казахстаном доли России в Евразийском банке развития, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах правительства Ерулан Жамаубаев подчеркнул, что вопрос обсуждался еще с прошлого года и нужно было оперативно все решить.

"Но тем не менее часть средств заблокированы. Но мы сейчас ведем переговоры. Здесь самое главное правильно выстроить переговорный процесс, потому что сам банк не находится в санкционном списке. Просто определенные средства заморожены. Чтобы не было негативного фона вокруг этого банка, банк работает. Очень много проектов реализует в Казахстане. Более 40% инвестпроектов направлены именно на Казахстан. Поэтому мы объясняем властям Евросоюза, что не надо будоражить и вокруг этого делать сенсацию, чтобы эти деньги пришли в Казахстан". Ерулан Жамаубаев

Он добавил, что ожидает увеличения доли Казахстана в 2023 году приблизительно до 50%.

"Более двух млрд долларов было профинансировано только в 2022 году. Такая же сумма примерно будет в этом году. А там около 700 млн долларов, которые заморожены. Это переговорный процесс. Мы должны убедить власти Евросоюза, что эти деньги будут назначены в Казахстан". Ерулан Жамаубаев

16 марта Парламент ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития.