"Семья – это стабилизатор общества": почему важно укреплять семейные ценности

Семья и семейные ценности – важнейший фундамент, на котором строится жизнь любого человека. Формирование личности начинается в семье, а семейные ценности прививают нужные навыки для гармоничного развития целостной натуры. Поведение детей – симптом того, что происходит в семье.

Почему важно укреплять семейные ценности, рассказала Zakon.kz председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова.

Во-первых, надо определиться с понятием семейные ценности. По словам Байсаковой, под семейными ценностями очень часто подразумевают традиции, которые в каждой семье интерпретируются по-разному.

"На мой взгляд, если мы говорим о семейных ценностях, традициях, то в первую очередь родителям нужно воспитывать себя. Чтобы они могли правильно сделать акцент на воспитание семейных ценностей. То есть уровень ответственности перед своими близкими, умение поддержать в трудную минуту и самое главное – быть одной командой. Есть метод асар, который испокон веков существует, но в последнее время он мало применим. Мои родители строили свой дом методом асар. Когда приезжала одна группа родственников, возводили или строили, допустим, фундамент, а другая группа – стены, третья устанавливала окна и т.д. В итоге дом был построен за два месяца лета. Это говорит о том, что очень высокая была связь между членами семьи. Вот это и есть семейные ценности". Зульфия Байсакова

По словам Зульфии Байсаковой, для того, чтобы ребенок принял ценности и усвоил их, в первую очередь нужно стать для него примером. Если родители сами не разделяют семейные ценности, малыш почувствует это и последует примеру.

Байсакова подчеркнула, что самое важное в семейных ценностях – это объединить всех членов семьи, сделать их командой, которая будет готова к любым невзгодам в жизни. Поэтому необходимо беречь фамильное наследие, уделять ребенку больше внимания, при этом позволять ему занимать определенную роль. Так вы дадите маленькому человеку почувствовать себя частью чего-то большего.

"Семейные традиции и ритуалы – важный признак семьи со здоровой атмосферой. Это также своего рода инструмент, с помощью которого человек передает следующим поколениям законы внутрисемейного взаимодействия: распределения ролей во всех сферах семейной жизни, правила, способы разрешения конфликтов и преодоления проблем. Дети полюбят семейные традиции и ценности, если будут рады им следовать". Зульфия Байсакова

Как отметила председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров", сегодня, говоря о традициях, каждый интерпретирует и подстраивает их, как ему удобно.

"Например, меня всегда как человека, защищающего права женщин, глубоко задевает обряд беташар, когда молодую девушку, пришедшую в новую семью, в буквальном смысле заставляют унизительно кланяться всем в пояс, начиная от родителей ее супруга и родственников и заканчивая "недорослей", обычно это племянники, братишки жениха. Все это сопровождается деньгами за поклон, кичем, кто сколько дал. На мой взгляд, это не совсем правильная интерпретация этого обычая. Церемония беташар подразумевает, что девушке открывают лицо уважаемые люди из новой семьи, тем самым передавая традиции своей семьи. Своим поклоном девушка выражает свое уважение семье, в которую она входит, но это не значит, что нужно обязательно делать 25 поклонов". Зульфия Байсакова

Между тем, по мнению Байсаковой, семейные традиции и ценности испокон веков строятся на передаче личного и уникального кода этой семьи. Она отметила, что если раньше был мастер по изготовлению серебряных изделий, то он передавал инструменты, опыт, и особенность этой передачи основывалась на этом. Какие-то секреты изготовления или состава металла, из которого изготавливалось украшение, все это хранилось в этой семье и никуда не уходило. И в семье каждый нес ответственность за другого. Зульфия Байсакова подчеркнула, что это было возможно еще и благодаря тому, что раньше в одной семье проживало несколько поколений, что давало возможность учиться у старших опыту и навыкам, которыми обладают члены этой семьи.

"Сегодня ситуация немного другая, и мне кажется, что идет потеря ценностей. Если представители семьи были врачами или гончарами, их уважали за труд, ведь он всегда стоял во главе угла. Сегодня есть такая тенденция, когда на мероприятиях к людям, которые, условно говоря, обладают властью, проявляется особое внимание. Раньше этого не было, и уважение строилось на отношении к людям, были другие ценности". Зульфия Байсакова

В свою очередь социологи отмечают, что связь между поколениями в современном обществе становится слабее. Это в первую очередь связано с мощным развитием информационных технологий. Это и меняет культуру традиционного общения старших и младших поколений, они все меньше взаимодействуют друг с другом. Возможно, это и вызывает переоценку ценностей, в том числе и семейных.

"Конечно, с одной стороны, это личное дело детей и родителей, но, с другой, государство не может не обращать внимания на подобные процессы. Мы не имеем в виду тотальную опеку, а говорим о поддержке и укреплении семей и пропаганде достойных примеров семейных отношений. И роль государства должна заключаться в создании лучших условий для улучшения традиционных семейных ценностей, потому что семья – это стабилизатор общества. Если человек обеспечен жильем, работой и в семье безопасно, по этим трем факторам можно определить состояние каждой семьи". Зульфия Байсакова

В свою очередь президент Касым-Жомарт Токаев в одном из своих выступлений отметил, что семья – это основа благополучия и процветания страны, поэтому государство будет поддерживать институт семьи и делать это комплексно.

Сегодня государством предпринимаются меры по поддержке института семьи. Так, в 2022 году актуализировали Концепцию семейной и гендерной политики в РК до 2030 года. В приоритете – укрепление и защита семей, создание необходимых условий, способствующих физическому, интеллектуальному, духовному, нравственному развитию семей: поддержка многодетных, малообеспеченных семей, семей с детьми с инвалидностью; поддержка в вопросах обеспечения жилья; адресная социальная помощь; поддержка в сфере образования и здравоохранения.

По словам Зульфии Байсаковой, необходимо также сделать упор на развитие Центров поддержки семьи, предоставляющих консультационную, юридическую и психологическую помощь.

"Такие центры играют важную роль, есть возможность оказать содействие в разрешении семейных конфликтов и предоставления временного проживания женщинам с детьми. В таких организациях оказывается психологическая, социальная, правовая и иная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации". Зульфия Байсакова

Стоит отметить, что продвижение семейных ценностей и укрепление института семьи является приоритетом из разряда долгосрочных и перспективных государства.

Так, Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" способствует популяризации семейных ценностей и созданию позитивного имиджа счастливой казахстанской семьи. Проект был учрежден в Казахстане в 2013 году и направлен на возрождение нравственных ценностей, укрепление института, культивирование семейных и духовно-нравственных норм, повышение ответственности супругов, родителей в воспитании детей и статуса семьи, а также заботы детей о пожилых родителях. Ежегодно в конкурсе принимают участие сотни образцовых семей Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также отметил заслуги конкурса. Он заявил, что благодаря ежегодному конкурсу вся страна узнает о семьях, в которых царит атмосфера согласия, солидарности и взаимной поддержки. И таких семей в нашей стране очень много.

"Во все времена семейные традиции глубоко почитались нашим народом. Уважение старших и забота о младших являются частью нашего национального культурного кода. Семья играет ключевую роль в формировании высоких моральных принципов личности. Родители, бабушки и дедушки воспитывают в детях патриотизм, трудолюбие и стремление к знаниям", – отметил президент.

К слову, для продвижения семейных ценностей, укрепления института семьи, а также развития института отцовства в Казахстане Комитет по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК предложил ввести в Казахстане два новых праздника: День матери – второе воскресенье мая и День отцов – третье воскресенье июня.