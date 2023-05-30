Алихан Смаилов о ВИЧ: Он представляет серьезную угрозу

30 мая на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрена текущая ситуация с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и обсуждены меры по оказанию соответствующей медпомощи, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что вирус иммунодефицита человека остается одной из самых значимых проблем глобального общественного здравоохранения. При этом он имеет стабильную тенденцию роста во всем мире.

"Казахстан не является исключением. За последние 10 лет у нас заболеваемость выросла почти в два раза. За прошлый год выявлено порядка 4 тыс. новых случаев инфицирования. Сейчас в стране живут свыше 30 тыс. человек с данной инфекцией. Более половины из них – в молодом трудоспособном возрасте". Алихан Смаилов

Он добавил, что ученые до сих не разработали метод, который бы полностью победил этот вирус. Поэтому он представляет серьезную угрозу.

"Очень важно применять меры профилактики, вести большую разъяснительную работу. Заболевших надо обеспечить качественным лечением в соответствии с международными стандартами. Причем все носители вируса должны находиться под четким медицинским наблюдением". Алихан Смаилов

Как отметил премьер-министр, в прошлом году в республике только семь неправительственных организаций были вовлечены в социальные проекты, связанные с больными вирусом иммунодефицита.

"Это очень мало. Необходимо расширить количество социальных грантов и заказов для привлечения НПО в работу с инфицированными и группами риска. Нужно повысить информированность людей о данном заболевании, путях заражения и осложнениях. В последнее время такая работа, к сожалению, заметно ухудшилась. Многие утратили настороженность к опасности заражения". Алихан Смаилов

По словам главы правительства, вместе с тем следует улучшить и отношение общества к лицам, живущим с вирусом иммунодефицита. В этой связи министерствам здравоохранения и информации совместно с акиматами поручено усилить разъяснительную работу среди населения через информационные материалы, ролики, социальные сети.

"Со стороны санитарно-эпидемиологических служб необходим жесткий контроль инфекционной безопасности при оказании населению как медицинских услуг, так и других процедур, где есть риски заражения". Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz

Как сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, ВИЧ остается актуальной проблемой не только в Казахстане, но и во всем мире.

За последние 10 лет заболеваемость в республике увеличилась в два раза, при этом показатель смертности от синдрома приобретенного иммунного дефицита снизился в 1,7 раза.

Медицинская помощь инфицированным оказывается с уровня первичной медико-санитарной помощи и 20 центрами по профилактике ВИЧ-инфекции. Вместе с тем проводятся системные мероприятия по повышению доступности соответствующих услуг: предусмотрены инновационные методы тестирования и лечения, расширен список лекарственных препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с 12 до 16 наименований, в соответствии с рекомендациями ВОЗ внедрено 12 профилактических программ, расширяется охват информационно-образовательной работы.

Глава Минздрава отметила, что ВИЧ-инфекция в Казахстане удерживается в концентрированной стадии – 0,3%, при этом среднемировой показатель составляет 0,7%. На сегодняшний день утверждена Дорожная карта по противодействию ВИЧ на 2023-2026 годы, которая включает мероприятия по профилактике, диагностике и лечению заболевания, развитию профильных неправительственных организаций, повышению кадрового потенциала.

Ранее Алихан Смаилов заявил, что казахстанцы обоснованно критикуют авиакомпании. Премьер-министр обозначил ряд проблем в авиационной отрасли, которые надо решать.