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Как правильно пить воду: советы эксперта

Как заставить себя пить больше воды: основные правила Фото: pixabay
В жару не стоит забывать о поддержании баланса жидкости в организме и потреблять достаточное количество воды. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, какие нюансы нужно учитывать, чтобы наладить питьевой баланс, сообщает Zakon.kz.

Воду, как отмечает специалист, справедливо называют незаменимым источником жизни. 

Полезный состав

Состав воды сложный, в нем много полезных микроэлементов: йод, фтор, хлор, селен, кальций и другие. Для утоления жажды необходимо выбирать очищенную от механических примесей воду, в которой небольшое количество солей. 

Сколько и как

Нормальная доза для человека в сутки составляет 2 литра чистой воды. Исключение составляют люди, у которых диагностированы болезни почек или сердца. Воду необходимо пить в течение дня мелкими глотками.

Лучше всего для восполнения баланса выбирать чистую фильтрованную воду. А вот кипяченая для этой цели не подходит, так как ее смело можно назвать "мертвой". 

Мансурова добавляет, что пить воду стоит примерно за полчаса до еды, что поможет запустить и улучшить пищеварение. Также можно дополнить утренний напиток соком лимона. Кроме того, стакан воды перед сном снижает риск инфаркта и инсульта.

Спортивный режим

Летом вода расходуется быстрее, а если вы занимаетесь спортом – еще сильнее. Так что не забывайте беспокоиться о балансе: выпить стакан до тренировки. Во время же занятий необходимо потреблять каждые 15 минут по 75-100 мл воды.

Кожа, сердце и сосуды

Недостаток воды летом, как отмечено в публикации "АиФ", плохо влияет на состояние кожи – может развиваться акне. Добавьте к этому фактор фотостарения, который возникает из-за активного солнца, и получится, что вред коже при недостаточном питье летом наносится сильнейший.

Также летом часто возникают проблемы с сердцем и сосудами. Дефицит же жидкости дополнительно может привести к повышению артериального давления на фоне загущения крови.

Переизбыток

Важно понимать, что и переизбыток воды тоже не хорош. На фоне переизбытка могут развиться:

  • головная боль;
  • спутанность сознания;
  • тошнота и даже рвота.

Ранее специалисты дали ряд рекомендаций относительно того, как избежать пищевых отравлений.

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