Как правильно пить воду: советы эксперта
Воду, как отмечает специалист, справедливо называют незаменимым источником жизни.
Полезный состав
Состав воды сложный, в нем много полезных микроэлементов: йод, фтор, хлор, селен, кальций и другие. Для утоления жажды необходимо выбирать очищенную от механических примесей воду, в которой небольшое количество солей.
Сколько и как
Нормальная доза для человека в сутки составляет 2 литра чистой воды. Исключение составляют люди, у которых диагностированы болезни почек или сердца. Воду необходимо пить в течение дня мелкими глотками.
Лучше всего для восполнения баланса выбирать чистую фильтрованную воду. А вот кипяченая для этой цели не подходит, так как ее смело можно назвать "мертвой".
Мансурова добавляет, что пить воду стоит примерно за полчаса до еды, что поможет запустить и улучшить пищеварение. Также можно дополнить утренний напиток соком лимона. Кроме того, стакан воды перед сном снижает риск инфаркта и инсульта.
Спортивный режим
Летом вода расходуется быстрее, а если вы занимаетесь спортом – еще сильнее. Так что не забывайте беспокоиться о балансе: выпить стакан до тренировки. Во время же занятий необходимо потреблять каждые 15 минут по 75-100 мл воды.
Кожа, сердце и сосуды
Недостаток воды летом, как отмечено в публикации "АиФ", плохо влияет на состояние кожи – может развиваться акне. Добавьте к этому фактор фотостарения, который возникает из-за активного солнца, и получится, что вред коже при недостаточном питье летом наносится сильнейший.
Также летом часто возникают проблемы с сердцем и сосудами. Дефицит же жидкости дополнительно может привести к повышению артериального давления на фоне загущения крови.
Переизбыток
Важно понимать, что и переизбыток воды тоже не хорош. На фоне переизбытка могут развиться:
- головная боль;
- спутанность сознания;
- тошнота и даже рвота.
Ранее специалисты дали ряд рекомендаций относительно того, как избежать пищевых отравлений.