К чему приведет отмена невозвратных авиабилетов, рассказали в Минтранспорта

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на пресс-конференции в правительстве рассказал о рисках роста цен на авиабилеты в случае отмены невозвратных билетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Ластаев назвал такую практику международной.

"Если закладывать, что все билеты будут стопроцентно возвратными, то это может вызвать повышение цен на авиабилеты, потому что какая-то часть авиапассажиров по тем или иным причинам не приходят на рейс. Соответственно, если в дальнейшем это кресло пустует и самолет летит уже без пассажира и с учетом полной компенсации, понятно, что эти затраты будут ложиться равномерно на других пассажиров", – пояснил он.

По словам Ластаева, в данном случае необходимо обсуждать норму с депутатами и принять взвешенное решение: в каких случаях есть необходимость возвращать и в каких случаях это обоснованно.

8 декабря 2025 года депутат Мурат Абенов заявил, что планируется отменить в Казахстане практику продажи невозвратных авиабилетов.