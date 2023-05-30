Эксперт: На коллекторах "срываются", когда в государстве много долгов

Почему невозможно решить финансовые проблемы граждан только за счет регулирования деятельности коллекторов, рассказала Zakon.kz Назгуль Естеусизова, руководитель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана".

Коллекторы в нынешнее время, как громоотвод в обществе, потому что долги – "больное место". И вместо того, говорит спикер, чтобы устранять экономические причины закредитованности, решать проблемы просроченных платежей, законотворцы начинают, условно говоря, "бороться" с коллекторами, то есть со следствием.

"Формирование негативного имиджа коллектора – это стихийное и бесконтрольное явление, которое подогревается в социальных сетях "лидерами мнения". Назгуль Естеусизова

Напомним, что недавно был презентован законопроект, который подразумевает введение уголовной ответственности в отношении коллекторов за злоупотребление или превышение полномочий. Максимальное наказание, если законопроект будет принят – до пяти лет лишения свободы. По мнению эксперта, это является, возможно, промежуточным результатом развернутой кампании.

"Понятно, что в обществе коллекторов не любят. Однако я считаю, что это классика популизма – развернута настоящая кампания против. Сейчас чуть ли не каждый, скажем так, "лидер мнения" в социальных сетях пытается бороться с коллекторами. Не упускают своей доли "хайпа" и некоторые депутаты. Как будто за них голосовали только потому, что они обещали бороться с "недобросовестными коллекторами"! На самом деле надо бороться с причинами и попытаться ответить на поставленные обществом вопросы. А именно – почему растет бедность?! Почему люди берут кредиты и потом не могут их вернуть?! Мы же наоборот приносим пользу экономике. Причем гораздо большую, чем некоторые, скажем так, общественные деятели". Назгуль Естеусизова

В общем, профессиональное сообщество в лице представителей ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана" выступает против такой инициативы, потому что считает предлагаемые меры необоснованными для введения их конкретно в отношении коллекторов.

"Уголовно наказуемое деяние может совершить любой человек. Но необходимость введения такого рода ответственности по отношению конкретно к этой, подчеркну, должностной единице – весьма спорна. Как будто коллекторы, совершая проступки, предусмотренные законопроектом, могли бы избежать наказания – их в любом случае ждет ответственность за возможное причинение ущерба или за угрозу применения насилия, даже если они будут обычными гражданами. Поэтому мы как ОЮЛ выступаем против такого рода поправок. На наш взгляд нет оснований, нет статистики нарушений, нет конкретных фактов, доказывающих необходимость их введения". Назгуль Естеусизова

Это происходит на фоне и так чрезвычайной зарегулированности отрасли, утверждает Естеусизова.

"Мер по регулированию сферы работы коллекторов за последние два года было принято достаточно. Однако этим мерам даже не дают начать работать – им необходимо время, чтобы показать свою состоятельность", – говорит Назгуль Естеусизова.

Как и за что хотят сажать коллекторов и будет ли это работать

Механизм, по которому коллекторы могут быть привлечены к уголовной ответственности, следующий. Законотворцы считают вполне уместным "приравнять" коллекторов по статусу к нотариусам, ЧСИ, сотрудникам частных охранных агентств. Ну а после предлагают "судить" за злоупотребление или за превышение полномочий по статьям 251 и 252 УК РК. Что, по мнению Назгуль Естеусизовой не может соответствовать объективной реальности по ряду причин. Складывается впечатление, говорит спикер, что при разработке законопроекта эксперты пошли по пути наименьшего сопротивления и "присоединили" коллекторов к "категориям с совершенно несхожими функциями".

"Нас пытаются приравнять к охранникам, которые имеют специальную подготовку и обладают средствами защиты. Нас, получается, приравнивают к нотариусам, которые имеют доступ к базе данных, нас приравнивают к ЧСИ, которые тоже имеют доступ к базе данных и полномочия на арест счетов. А у коллекторов что? Нет ничего из сказанного. Поэтому – на каком основании? Вот, к примеру, ЧСИ имеют личную выгоду. И да, они получают лицензии, они несут персональную ответственность. В нашем же случае речь идет о штатных работниках, то есть о тех, кто работает по трудовому договору. За них несет ответственность работодатель. Следовательно, считаю, внесение коллекторов в статьи 251 и 252 УК РК несколько некорректным по своей сути". Назгуль Естеусизова

Иными словами, если по-настоящему и комплексно бороться с якобы повсеместным беспределом коллекторов, то персонализация ответственности, концентрация ее лишь на отдельном человеке – это не самое эффективное решение. Ведь коллектор, согласно закону "О коллекторской деятельности", входит в организацию, которая уже в свою очередь состоит в государственном реестре. Тем самым, например, лишение свободы конкретного человека проблему не решит. Отчего введение такого рода поправок, считает спикер, может указывать на несколько формальный и поверхностный подход к решению вопроса.

"Подражатели" вне закона

То, что законопроект разрабатывался, скажем так, излишне оперативно, говорит отсутствие нормы, которая позволяла бы наказывать за "подражательство" коллекторам. А ведь это настоящая проблема.

Со слов нашего спикера, на рынке под маской коллекторов могут работать довольно много физических лиц, которые своими действиями способны отбрасывать тень на деятельность коллекторов. Например, сотрудники банков или МФО, просто ТОО, которые занимаются проблемными займами. То есть должник часто не способен дифференцировать понятия, условно, "вышибал" (полукриминальных частников) и настоящего коллектора, который по закону заинтересован помочь оптимизировать график платежей, способы погашения задолженности. Проблема в том, говорит Естеусизова, что для должника коллекторами являются все, кто просит вернуть деньги. Довольно часто это происходит в грубой форме.

Напомним, что занятие коллекторской деятельностью без соответствующей регистрации в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка преследуется уголовно.

"Ведь это могут быть сотрудники отделов проблемных займов банков, МФО и даже третьи лица по частным договоренностям. Деятельность этих людей не регулируется законом "О коллекторской деятельности", в отличие от профессиональных коллекторов, работа которых попадает под нормы упомянутого закона. Негативный имидж коллектора могут создавать именно такие люди, которые к профессиональной коллекторской деятельности отношения не имеют. Однако в соответствующих поправках нет ни слова о методах наказания этих самых настоящих нарушителей закона". Назгуль Естеусизова

Впрочем, говорит спикер, есть и другие люди, которые также прикладывают руку к формированию негативного имиджа коллектора в обществе. Их Естеусизова называет "помогайками" – те люди, которые за плату, руководствуясь исключительно личными меркантильными интересами, пытаются увести должника от ответственности, предоставляя людям ложную надежду. Что-то вроде, мол, я научу тебя, как правильно "соскочить" с долга по сходной цене.

"Это настоящие мошенники. Как правило, именно они создают резонансные ситуации в социальных сетях. Они заинтересованы финансово в том, чтобы "очернить" профессиональных коллекторов. Поэтому и консультируют соответствующим образом: мол, запишите обращение в социальных сетях, что якобы коллекторы представились не своей должностью, ввели в заблуждение. Но в большинстве случаев по результатам служебных проверок не находят подтверждения факты, о которых говорил заемщик. В конце концов, сами заемщики признаются, что им сказали так сделать". Назгуль Естеусизова

Кто представляет интересы ОЮЛ и отстаивает позицию



Пока на государственном уровне, как выясняется, ОЮЛ не имеет своего полномочного представителя.

"Мы работаем над этим. Ну а пока пытаемся вести работу и отстаивать свою позицию через НППК "Атамекен", через Ассоциацию финансистов Казахстана. В том числе, относительно некоторых возражений по тексту грядущих поправок. К слову, 1 июня в Астане состоится круглый стол, который будет организован Комитетом по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК и там мы также планируем обсудить обозначенные вопросы". Назгуль Естеусизова

Сложно спорить со спикером в том, что коллекторы сегодня – это не самая почитаемая в обществе профессия. Однако исключительно популярная – обсуждают все и как только могут. Что на самом деле может говорить обо все увеличивающихся долгах общества, по которым давно истекли все сроки возврата. А также косвенно указывать на усугубляющиеся экономические проблемы государства. К тому же, не стоит забывать, что спрос порождает предложение – не будет профессиональных коллекторов, работающих в правовом поле, появятся люди, условно, с утюгами и паяльниками, работающие по "понятиям".

Zakon.kz уже писал, что запрещено делать коллекторам в отношении должников.