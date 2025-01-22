Бесплатная помощь: как решить проблему с кредитом через микрофинансового омбудсмана

Для чего нужен микрофинансовый омбудсман в Казахстане, какие проблемы с кредитами он может помочь решить заемщикам и что нужно для обращения к нему, Zakon.kz рассказала омбудсман Назгуль Естеусизова.

С 21 декабря 2024 в Казахстане начал работу институт микрофинансового омбудсмана. Как отмечалось, одна из основных функций организации – обеспечить защиту прав граждан и помочь в досудебном урегулировании споров. В беседе с Zakon.kz первый микрофинансовый омбудсман Назгуль Естеусизова рассказала, для чего создан институт, в чем заключаются его основные функции и с какими вопросами граждане могут обратиться к омбудсману.

Миссия и функции омбудсмана

По словам Назгуль Естеусизовой, основная идея создания микрофинансового омбудсмана направлена на снижение закредитованности населения, а основной миссией можно назвать защиту прав и интересов как заемщиков, так и микрофинансовых организаций в их правовых взаимоотношениях в предоставлении микрокредита.

Микрофинансовым омбудсманом является независимое в своей деятельности физическое лицо, осуществляющее урегулирование разногласий, возникающих из договора о предоставлении микрокредита между заемщиком, являющимся физическим лицом, и микрофинансовой организацией, а также лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с таким заемщиком договору о предоставлении микрокредита на основании обращения заемщика.

"Микрофинансовый и банковский омбудсман выполняют схожие функции, однако их деятельность охватывает разные виды займов. Микрофинансовый омбудсман занимается рассмотрением обращений граждан, связанных с микрозаймами, которые предоставляют микрофинансовые организации. А банковский омбудсман рассматривает обращения по разногласиям и условиям кредитных договоров, связанными с займами, выданными банками второго уровня". Назгуль Естеусизова

При этом обратиться как к микрофинансовому, так и к банковскому омбудсману любой гражданин может абсолютно безвозмездно.

"Как микрофинансовый омбудсман, я ставлю перед собой задачи, направленные на защиту прав и законных интересов сторон. Также одной из немаловажных задач стоит урегулирование разногласий между заемщиками и микрофинансовыми организациями, находить компромиссные решения и справедливо разрешать конфликты". Назгуль Естеусизова

Кроме того, на основе анализа обращений граждан омбудсман направляет в уполномоченный орган рекомендации по улучшению законодательства и практических подходов в сфере микрофинансирования, чтобы сделать этот рынок более прозрачным, честным и доступным для всех сторон. Эти задачи направлены на создание справедливого и безопасного финансового рынка для потребителей микрофинансовых услуг.

Как рассказала Назгуль Естеусизова, решение ввести институт омбудсмана для микрофинансовых организаций было обусловлено необходимостью защиты прав потребителей, которые часто сталкиваются с трудностями при использовании микрозаймов.

Так как рынок микрофинансирования в Казахстане развивается быстрыми темпами, в условиях растущего спроса на микрозаймы увеличивается и число проблем, с которыми сталкиваются заемщики, и случаи злоупотреблений со стороны микрофинансовых организаций.

"Институт омбудсмана был введен для того, чтобы обеспечить равноправную и беспристрастную платформу для разрешения споров между заемщиками и микрофинансовыми организациями. Это позволяет повысить доверие граждан к микрофинансовому сектору, улучшить условия для потребителей". Назгуль Естеусизова

Более того, омбудсман также выполняет важную роль в решении вопроса по закредитованности населения и улучшению законодательной базы, что способствует стабильности и устойчивому развитию отрасли в целом.

Важно отметить и его социальную функцию, направленную на защиту прав заемщиков, использующих микрофинансовые услуги. Омбудсман действует независимо от микрофинансовых организаций и государственных структур, что обеспечивает объективное рассмотрение обращений и урегулирование конфликтов на основе законодательства, а не интересов отдельных сторон.

"Услуги омбудсмана предоставляются безвозмездно, что делает процесс разрешения споров доступным для всех заемщиков, включая те группы, которые не могут позволить себе дорогостоящие юридические услуги. Омбудсман также способствует улучшению прозрачности на рынке микрофинансирования, делая его более справедливым для потребителей". Назгуль Естеусизова

С какими вопросами можно обратиться к омбудсману?

Микрофинансовый омбудсман рассматривает обращения заемщиков (исключительно физических лиц) по разногласиям, вытекающим из предмета договора предоставления микрокредита, то есть по разногласиям в отношении суммы, процентов, штрафов, порядка погашения и других обязательств, прописанных в договоре.

К примеру, если человек оформил микрокредит онлайн и по какой-либо причине не оплатил его, он может обратиться с таким вопросом к омбудсману. Однако прежде заемщику необходимо обратиться письменно в микрофинансовую организацию, в которой оформлялся заем, приложив все обусловливающие его финансовое положение документы, и провести урегулирование спора самостоятельно, уточняет Назгуль Естеусизова.

В случае получения отказа, невозможности прийти к единому решению или неудовлетворения полученным решением заемщик вправе обратиться к микрофинансовому омбудсману, пояснила она.

Назгуль Естеусизова рассказала, что обратиться к микрофинансовому омбудсману заемщики могут через официальный сайт mfombudsman.kz, направив письмо по электронной почте info@mfombudsman.kz. При этом, помимо обращения к омбудсману, нужно приложить:

анкету заемщика;

удостоверение личности;

договор о предоставлении микрокредита;

график погашения;

дополнительные соглашения к договору о предоставлении микрокредита (при наличии таковых).

Также потребуются заявления в микрофинансовую организацию или лицу, которому было переуступлено право требования, ответы микрофинансовой организации (при наличии), согласие на сбор и обработку персональных данных, согласие на получение кредитного отчета.

На данный момент обращения к омбудсману, связанные с урегулированием спорных вопросов по микрозаймам, поступают ежедневно, но пока все они находятся на стадии рассмотрения. По информации Назгуль Естеусизовой, обращения поступают от заемщиков, которые из-за возникших сложных жизненных обстоятельств набрали множество микрокредитов и уже не могут их выплачивать своевременно или находятся на просрочке. Чаще всего граждане хотят получить графики платежей с приемлемыми суммами по каждому кредиту, отсрочку, списание либо интересуются законностью продления микрокредитов.

"На текущий момент мы можем констатировать, что институт активно принимает обращения, и в дальнейшем, по мере накопления данных, можно будет провести более точную оценку и выявить конкретные тенденции". Назгуль Естеусизова

В целом, сфера микрофинансирования в Казахстане имеет потенциал для развития и оказания положительного влияния на экономику, однако текущая ситуация характеризуется значительными рисками для заемщиков. Существует необходимость в совершенствовании законодательства, усилении надзора и контроля за деятельностью микрофинансовых организаций, а также повышении финансовой грамотности населения, заключила Назгуль Естеусизова.