В Алматы пенсионерку держали в рабстве и заставляли просить милостыню

Волонтеры из Алматы обнаружили пенсионерку с инвалидностью на барахолке и помогли ей. Сейчас потерпевшая живет в доме престарелых, сообщает Zakon.kz.

Из публикации Almatytv следует, что 66-летняя пенсионерка сидела в инвалидной коляске с протянутой рукой, а деньги просила перечислять на банковский счет. Это и вызвало подозрение у активистов.

По словам волонтеров, женщину привозили на барахолку рано утром и заставляли попрошайничать.



Со слов пожилой женщины, прося милостыню, она находилась на улице – и в жару, и в мороз. Ее якобы кормили только хлебом и водой. При этом, бабушка инвалид первой группы. До приезда в Алматы она, жила у так называемых, "торговцев людьми" в Атырау и Актобе. Потом ее передали в руки других "хозяев".

"Я уже не помню, вроде женщина была, била и мне было очень больно. Говорит, мало приносишь денег, а много я откуда возьму", - поделилась пенсионерка.

Также сказано, что неизвестные люди сначала отобрали у нее удостоверение и пенсионную книжку.

"Помимо нее, есть другие люди колясочники, которых привозят. Они все боятся, разговаривают шепотом. Все просят помощи. Это очень серьезный вопрос. Если не придать этому делу общественный резонанс, то торговля людьми и удержания их в рабстве – будет продолжаться". Основатель благотворительного фонда "Адиль" Оксана Маралова

В полиции уточнили, что будет проведено досудебное расследование по факту "Незаконного обогащения" и нанесение телесных повреждений, которые получила бабушка.

Также стражи порядка заверили, что установят, кому принадлежит банковский счет: они отправят запрос в финансовую организацию.





16 мая стало известно об актюбинце, который два года провел в рабстве. Мужчина рассказал, что его заставляли попрошайничать. Он не раз пытался сбежать, но его возвращали. Избивали, ломали челюсть и ребра.

С начала 2023 года в Казахстане зарегистрировано 65 преступлений, связанных с торговлей людьми.