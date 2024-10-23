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Петропавловские полицейские помогли спасти от комы пенсионерку

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, камера полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 04:20 Фото: Zakon.kz
Полицейские помогли спасти от комы пенсионерку в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

В Ассамблее народа Казахстана по СКО вручили благодарственные письма сотрудникам батальона патрульной полиции УП города Петропавловска Мейирбеку Мейраму и Каиру Сыздыкову. На пересечении улиц Набережной и Шухова они остановили автомобиль, превысивший скорость.

Женщина-водитель, представитель республиканского филиала "Жомарт жан" АНК по СКО, пояснила, что спешит доставить в медучреждение пожилую горожанку, которой стало плохо после перенесенного инсульта.

Полицейские информировали о ситуации центр оперативного управления УП города Петропавловска и обеспечили сопровождение до областной больницы.

Было около 10 часов утра – время интенсивного движения на петропавловских улицах. Особенно трудными оказались последние кварталы по улице Пушкина, но благодаря проблесковым маячкам и звуковым сигналам преодолеть их удалось быстро.

Позднее руководству центра "Жомарт жан" стало известно, что счет шел на минуты: без своевременной медицинской помощи пенсионерка могла впасть в кому. Мейирбек и Каир были поощрены за оперативность и профессионализм.

Полицейские рекомендуют в подобных ситуациях незамедлительно обращаться на канал "102".

Ранее сообщалось, что в ВКО помогли ребенку, палец которого застрял в железной трубе.

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