Азамат Панбаев назначен главой Комитета индустриального развития МИИР РК

Азамат Панбаев назначен председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает Zakon.kz.

Азамат Панбаев родился в 1987 году в Туркестанской области.



Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 2008 году делопроизводителем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК.

С 2009 по 2016 годы занимал различные должности в структуре Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2016 по 2019 годы работал консультантом в отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С 2019 года по 2022 год занимал должность директора Департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С марта 2022 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

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