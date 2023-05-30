Токаев принял Кошанова

30 мая 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, президент был проинформирован о деятельности нижней палаты Парламента VIII cозыва.

В частности, с начала сессии в работе у мажилисменов находилось 75 законопроектов, из которых 14 принято и направлено в Сенат. В настоящее время депутаты рассматривают законопроекты об онлайн-платформах, возврате незаконно приобретенных активов, реализации инициативы "Национальный фонд – детям", общественном контроле, совершенствовании жилищных отношений.

Ерлан Кошанов рассказал об усилении работы с избирателями: регулярно проводятся приемы граждан, тематические и выездные заседания комитетов, острые проблемы населения активнее стали подниматься в депутатских запросах.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчета правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Председатель Мажилиса также проинформировал об итогах работы в рамках парламентской дипломатии.

Кроме того, палата готовится к проведению в июне этого года в рамках казахстанского председательства первого заседания Диалога женщин стран Центральной Азии, организованного при поддержке ООН.

Ранее президент Казахстана принял верительные грамоты послов пяти государств – Пакистана, Кореи, Филиппин, Шри-Ланки и Анголы. Церемония вручения состоялась в резиденции Акорда.