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Айжан Байзакова с мужем застряли в миланском тоннеле

Айжан Байзакова с мужем застряли в миланском тоннеле Фото: Instagram/bayzakova
29 мая 2023 года известный казахстанский блогер Айжан Байзакова в социальных сетях рассказала своим подписчикам, что с мужем отправилась в Милан, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями и видео из очередной зарубежной поездки блогер активно делилась в Instagram-Stories.

Айжан Байзакова с мужем застряли в миланском тоннеле

Фото: Instagram/bayzakova

По словам Байзаковой, поездка в Италию не обошлась без приключений. Проводник поезда, в котором супруги ехали из Милана в Рим, сообщил, что произошла техническая проблема и что они застряли в тоннеле. Ситуация сильно напугала инстадиву, так как она вспомнила сюжет австралийского фильма ужасов 2011 года "Туннель". У Айжан началась паника, из-за чего она даже начала заикаться.

Айжан Байзакова с мужем застряли в миланском тоннеле

Фото: Instagram/bayzakova

Позднее блогер успокоила своих фолловеров и сообщила, что поезд починили и они выехали из тоннеля.


Еще через несколько часов Байзакова рассказала, что они с мужем добрались до Рима. Айжан отметила, что у них с супругом "открылось третье дыхание от красоты и величества города".

Айжан Байзакова с мужем застряли в миланском тоннеле

Фото: Instagram/bayzakova

А уже сегодня, 30 мая, инстадива с мужем успели побывать в Колизее – одном из самых грандиозных сооружений Древнего мира, который сохранился до нашего времени. Он находится в Риме, в низине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевым холмами.

"Римские каникулы", – лаконично подписала видео блогер.

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В начале апреля 2023 года Айжан Байзакова раскрыла имя мужа и опубликовала фото, где можно разглядеть его лицо. Тем самым блогер хотела, чтобы интерес к личности ее супруга угас.

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