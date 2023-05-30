Айжан Байзакова с мужем застряли в миланском тоннеле

29 мая 2023 года известный казахстанский блогер Айжан Байзакова в социальных сетях рассказала своим подписчикам, что с мужем отправилась в Милан, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями и видео из очередной зарубежной поездки блогер активно делилась в Instagram-Stories.



Фото: Instagram/bayzakova

По словам Байзаковой, поездка в Италию не обошлась без приключений. Проводник поезда, в котором супруги ехали из Милана в Рим, сообщил, что произошла техническая проблема и что они застряли в тоннеле. Ситуация сильно напугала инстадиву, так как она вспомнила сюжет австралийского фильма ужасов 2011 года "Туннель". У Айжан началась паника, из-за чего она даже начала заикаться.

Фото: Instagram/bayzakova

Позднее блогер успокоила своих фолловеров и сообщила, что поезд починили и они выехали из тоннеля.





Еще через несколько часов Байзакова рассказала, что они с мужем добрались до Рима. Айжан отметила, что у них с супругом "открылось третье дыхание от красоты и величества города".

Фото: Instagram/bayzakova

А уже сегодня, 30 мая, инстадива с мужем успели побывать в Колизее – одном из самых грандиозных сооружений Древнего мира, который сохранился до нашего времени. Он находится в Риме, в низине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевым холмами.

"Римские каникулы", – лаконично подписала видео блогер.



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