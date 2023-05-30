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Путин: Власти Украины провоцируют Москву на зеркальные действия

Путин: Власти Украины провоцируют Москву на зеркальные действия Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин, комментируя утреннюю атаку дронов на Москву заявил, что власти Украины провоцируют Москву на зеркальные действия, сообщает Zakon.kz

Как пишут "Ведомости", Путин считает, что Киев выбрал путь запугивания граждан России и ударов по гражданским объектам и выразил обеспокоенность попытками Киева "вызвать ответную реакцию России".

"...киевский режим выбрал другой путь – путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности", – сказал глава России. 

"Посмотрим, что с этим делать", – заключил президент РФ.

Как сообщали ранее, 30 мая беспилотники атаковали несколько задний в Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, два человека обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте, но госпитализация никому не потребовалась. По факту происшествия главное управление СК России возбудило уголовное дело о терроризме по ст. 205 УК РФ.

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