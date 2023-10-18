Президент России Владимир Путин оценил возможность переговоров с Украиной. Он заявил, что для этого властям Украины "нужно отказаться от театральных жестов", сообщает Zakon.kz.

Президент России высказался о конфликте с Украиной на международном форуме "Один пояс, один путь", сообщает РИА Новости.

"Если в Украине хотят переговорного процесса, театральные жесты не нужны, надо отменить запрещающий переговоры декрет. В Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно". Владимир Путин

Путин также прокомментировал заявления США о том, что конфликт в Украине "проигран Россией". Он заявил, что в таком случае США должны забрать вооружение.

"Поставки ATACMS просто продлят агонию Украины, Россия сможет отражать эти атаки, это очередная ошибка США". Владимир Путин

Президент РФ также заявил, что ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Черным морем, а самолеты оборудованы системой "Кинжал". Он подчеркнул, что это не угроза, а "слежение за ситуацией в Средиземном море".